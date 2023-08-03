三星新一代摺疊旗艦Galaxy Z Fold5、Z Flip5時尚登台！8/4中午12點開放限量預購

台灣三星電子持續引領摺疊智慧手機市場，2020至2022年間，摺疊機銷售量成長超過15倍。看好摺疊型態快速邁向主流，三星宣布全新Samsung Galaxy Z Fold5、Z Flip5正式在台上市，以強悍硬體規格、輕薄外型設計、靈活多工應用、優異瀏覽體驗等優勢，體現終極生產力與娛樂性，讓智慧新生活即刻超展開。兩款新機將於8月4日中午12點起開放限量預購，預計8月18日起於全台各大通路正式上市。

承襲三星多年摺疊的精實工藝，Samsung Galaxy Z Fold5、Z Flip5外觀再升級，採用嶄新設計Flex Hinge轉軸結構，不只整體機身更平整，亦能有效分散外部衝擊；機身側邊與轉軸外蓋採用強韌的Armor鋁合金材質，輔以高強度康寧Gorilla® Glass Victus® 2，兩款裝置均擁有IPX8等級認證防水，打造全方位超高防護標準。效能方面，雙機搭載高通Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器，在系統運算、圖像處理及操作指令等方面皆擁有極速頂尖效能。此外，全新Samsung Galaxy Z系列融入消費前材料（鋁、玻璃）、再生塑料（海廢、水桶、寶特瓶）製成手機元件，包裝全數使用回收紙材，體現三星「Everyday Sustainability」企業方針，訴求淨零碳排，積極響應地球永續發展。

Samsung Galaxy Z Fold5配備Dynamic AMOLED 2X 6.2吋封面螢幕和7.6吋內頁螢幕，隱形的螢幕下鏡頭2.0（UDC）讓實際可視面積更寬闊；同時支援光線追蹤技術及120Hz畫面更新率，打造更沉浸的視覺享受。在Flex模式下，「觸控板」功能新增返回上頁、快速叫出應用程式集等手勢操作，讓多方向觸控操作更得心應手；深受用戶喜愛的「Taskbar常駐工具列」，將最近使用的應用程式從2個提升至4個，方便即時切換。

新增「雙手觸控」功能，用戶可透過雙手雙指同步執行如訊息回覆、圖片拖曳分享等不同操作；「彈出視窗」可更快速切換成多重視窗，多工處理作業更便利。此外，S Pen新增支援預覽最小化功能、長按拖移視窗，使用者能快速瀏覽網頁畫面，提升查閱資料速度。針對手機攝、錄影需求，Samsung Galaxy Z Fold5後置鏡頭配置三主鏡頭，分別為5,000萬畫素廣角鏡頭、1,200萬畫素超廣角鏡頭及1,000萬畫素遠距鏡頭，並支援3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦。

Samsung Galaxy Z Fold5共推出「冰霧藍」、「雪霧白」、「幻影黑」等3色，12GB+256GB建議售價56,888元，12GB+512GB建議售價60,888元，12GB+1TB建議售價67,888元；另有三星商城限定預購的「星辰灰」12GB+256GB建議售價56,888元。選購配件推出「薄型保護殼」，隨附的S Pen採用更扁平的輕薄設計，嵌入保護殼更合手；「立架式保護殼」除了可根據使用情境支撐站立、提供最佳免手持視角，更新增指環帶設計，手拿也能避免掉落。

Samsung Galaxy Z Flip5的封面螢幕尺寸由上代1.9吋放大至3.4吋，在封面螢幕上即可操作Google Map、YouTube等常見應用程式，並新增支援鍵盤功能，可即時打字回LINE，輕鬆以收摺狀態迅速處理更多日常事務，也能自訂時鐘主題、桌布等Widget。封面螢幕快拍支援人像模式，自動柔化人物與背景邊緣，不用展開手機就可調整抽色、柔焦、攝影棚等濾鏡，拍出不同風格美照；使用錄影功能時，自動取景畫面能自動偵測人物位置，同時改變拍攝範圍。

Samsung Galaxy Z Flip5推出「薄荷綠」、「奶霜白」、「曜石灰」、「薰衣紫」等4色，8GB+256GB建議售價32,888元，8GB+512GB建議售價36,888元；另有三星商城限定預購的「冰海藍」8GB+256GB建議售價32,888元。今年最搶眼的配件就是「主題式感應保護殼」及多款主題感應卡，將卡片放置感應槽，即可輕鬆為手機添加主題全彩動畫，展現自我潮流風格。

8月4日中午12點起至8月13日開放限量預購、額滿為止。於各大指定通路預購Samsung Galaxy Z Fold5，上網登錄即可獲得全星守護螢幕意外損失保險一年期、三星配件購物金3,000元；預購Samsung Galaxy Z Flip5，上網登錄即可獲得全星守護螢幕意外損失保險一年期、三星配件購物金2,000元。

三星智慧館獨家推出預購早鳥取機加碼禮，8月4日中午12點至8月13日至全台三星智慧館指定網址預購Samsung Galaxy Z Fold5、Z Flip5，並預約於8月15日至8月20日至預約門市取機，即可獲得指定金額的郵政禮券，各門市取機加碼贈品數量有限，送完為止。

非預購消費者自8月18日上午8點起至9月30日於全通路購買Samsung Galaxy Z Fold5，上網登錄即可獲得全星守護螢幕意外損失保險一年期、三星配件購物金2,000元；購買Samsung Galaxy Z Flip5，上網登錄即可獲得全星守護螢幕意外損失保險一年期、三星配件購物金1,500元。此外，購買Samsung Galaxy Z Fold5、Z Flip5，可享Samsung Wallet悠遊卡開卡限時限量回饋最高400元、YouTube Premium免費試用4個月、註冊並登入Galaxy Store可於活動頁領取Galaxy Store最高1,000元優惠券一張，以及原IOS用戶換機可享有跨系統LINE資料無痛移轉服務。詳細優惠內容請見台灣三星活動官網。