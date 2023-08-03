以部長身分訪美 陳吉仲推石斑魚、芒果、蝴蝶蘭

8月1日農委會升格農業部當天晚間，農業部長陳吉仲就以「部長」身分8月2日至5日率團訪問美國，除3日出席在西雅圖舉行的亞太經濟合作(APEC)糧食安全部長級會議，與各經濟體部長及代表針對因應糧食安全及氣候變遷議題交換意見外，並於2日主持「台灣農水產品推介記者會暨餐會」及交流座談，將我國石斑魚、毛豆、芒果、茶葉、果乾、蝴蝶蘭等優質農產品介紹給美國政要、進口商、通路業者及媒體。

陳吉仲說，2022年台灣農產品外銷美國達272億台幣，比2021年增加5.1%，美國已經超越中國大陸成為台灣農產品最大出口市場，期盼未來能將更多臺灣農產食品推薦給美國消費者，深化台美農產貿易。

「台灣農水產品推介記者會暨餐會」計有華盛頓州參議員Keith Wagoner 、州參議員 Ann Rivers 、州眾議員 Cindy Ryu 、西雅圖市副市長Monisha Harrell、民主黨全國委員會委員 Sharon Mast 、大西雅圖商會夥伴聯盟會長 Brian Surratt等政要、駐西雅圖辦事處處長甄國清，以及通路商與貿易業者、台僑界等多位重要人士與代表出席。

陳吉仲活動中推薦台灣石斑魚、毛豆及芒果，並與五星級飯店主廚共同運用台灣農產食材製作美味料理及甜點，現場展示台灣茶葉、水果乾、加工食品及蝴蝶蘭等農產品；特別推薦石斑魚對健康有益，富含優質的蛋白質和Omega-3；吃一口石斑魚，就是在支持台灣漁民，讓台灣漁業可以永續發展。

陳吉仲也與美國西岸進口商及通路業者座談，針對台灣農漁產品在美國販售及通路行銷等事項交換意見，指示同仁協助業者改善輸美產品冷鏈運輸及穩定供應等問題，期盼擴大我國農漁產品輸美。

農業部表示，美國是台灣最重要的農產貿易夥伴，2022年台灣有22.8%的進口農產品來自美國，約計台幣1381億元，我國是美國農產品第7大海外市場，自美國進口的品項主要為黃豆、小麥、玉米、牛肉、雞肉及蘋果等。美國也是台灣農產品的第1大出口市場，2022年我國農產品銷往美國的金額約272億元台幣，包括蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、烘製糕餅、麵食，以及吳郭魚與其他冷凍魚類等。

根據農業貿易統計，今年上半年整體農產品外銷衰退，尤其分列我國農產最大出口國一、二名的美日，分別衰退9.9%、9.2%；中國大陸因各項農產品禁令後，退居我國農產品出口大國第4名、今年上半年衰退39.3%；而外銷出口增加的是排名第三的香港，增加12.5%。

我國農產貿易進口及出口第一大國都是美國，進口1381億台幣、出口272台幣，農產品貿易逆差也是史上最高，外銷美國以蝴蝶蘭、加工食品為多，進口的包括黃筱毓大宗穀物、各式肉品；我方也向美國申請鳳梨及加工豬肉等產品輸入。