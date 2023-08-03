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颱風天不減吃雞慾望！韓式炸雞首店開幕免費送百份吸大批人潮

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
店家發現颱風天不減民眾熱情，今決定11點送出百份價值359元的炸雞，吸引大批民眾排隊。記者李定宇／攝影
店家發現颱風天不減民眾熱情，今決定11點送出百份價值359元的炸雞，吸引大批民眾排隊。記者李定宇／攝影

新北市今放颱風假，大部分店家皆關門未營業，但韓國知名橋村炸雞今在全台首間開幕，吸引大批民眾爭相前來板橋嘗鮮，店家發現颱風天不減民眾熱情，今決定11點送出百份價值359元的炸雞，吸引大批民眾排隊。

今天板橋車站環球購物中心因颱風停業，一旁通廊在台首間開幕的橋村炸雞則是吸引大批民眾排隊，店家發現颱風不減民眾熱情，決定贈送百份價值359元的熟成半雞，蜂蜜和醬香隨機發送。

橋村炸雞在台首波推出橋村三寶，包括蜂蜜、經典醬香及香辣口味。考量台灣人用餐習價，除了全、半雞等餐點選項也打造全新菜單。該店今起至7日5天每日前50組購買半、全雞者可享啤酒買一送一。排隊民眾則說，其他韓式炸機吃多了，橋村炸雞首日開幕就想來排隊嘗鮮一下，反正颱風天也沒其他事可做。

橋村創游人權原鋼，每年台灣遊客造訪韓國已位居全球第二多，顯示台灣人對於韓國旅遊、飲食文化的喜愛，台灣遊客到韓國必吃的橋村炸雞廣受好評，因此台灣一直是橋村炸雞想要拓展的國際市場之一，搶占台灣消費者內心炸雞地位。

橋村炸雞今在全台首間開幕，吸引大批民眾爭相前來板橋嘗鮮。記者李定宇／攝影
橋村炸雞今在全台首間開幕，吸引大批民眾爭相前來板橋嘗鮮。記者李定宇／攝影

橋村炸雞 颱風假

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