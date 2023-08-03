颱風天不減吃雞慾望！韓式炸雞首店開幕免費送百份吸大批人潮

新北市今放颱風假，大部分店家皆關門未營業，但韓國知名橋村炸雞今在全台首間開幕，吸引大批民眾爭相前來板橋嘗鮮，店家發現颱風天不減民眾熱情，今決定11點送出百份價值359元的炸雞，吸引大批民眾排隊。

今天板橋車站環球購物中心因颱風停業，一旁通廊在台首間開幕的橋村炸雞則是吸引大批民眾排隊，店家發現颱風不減民眾熱情，決定贈送百份價值359元的熟成半雞，蜂蜜和醬香隨機發送。

橋村炸雞在台首波推出橋村三寶，包括蜂蜜、經典醬香及香辣口味。考量台灣人用餐習價，除了全、半雞等餐點選項也打造全新菜單。該店今起至7日5天每日前50組購買半、全雞者可享啤酒買一送一。排隊民眾則說，其他韓式炸機吃多了，橋村炸雞首日開幕就想來排隊嘗鮮一下，反正颱風天也沒其他事可做。