颱風天不減吃雞慾望！韓式炸雞首店開幕免費送百份吸大批人潮
新北市今放颱風假，大部分店家皆關門未營業，但韓國知名橋村炸雞今在全台首間開幕，吸引大批民眾爭相前來板橋嘗鮮，店家發現颱風天不減民眾熱情，今決定11點送出百份價值359元的炸雞，吸引大批民眾排隊。
今天板橋車站環球購物中心因颱風停業，一旁通廊在台首間開幕的橋村炸雞則是吸引大批民眾排隊，店家發現颱風不減民眾熱情，決定贈送百份價值359元的熟成半雞，蜂蜜和醬香隨機發送。
橋村炸雞在台首波推出橋村三寶，包括蜂蜜、經典醬香及香辣口味。考量台灣人用餐習價，除了全、半雞等餐點選項也打造全新菜單。該店今起至7日5天每日前50組購買半、全雞者可享啤酒買一送一。排隊民眾則說，其他韓式炸機吃多了，橋村炸雞首日開幕就想來排隊嘗鮮一下，反正颱風天也沒其他事可做。
橋村創游人權原鋼，每年台灣遊客造訪韓國已位居全球第二多，顯示台灣人對於韓國旅遊、飲食文化的喜愛，台灣遊客到韓國必吃的橋村炸雞廣受好評，因此台灣一直是橋村炸雞想要拓展的國際市場之一，搶占台灣消費者內心炸雞地位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言