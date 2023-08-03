台灣首發！LINE聊天室父親節特效登場 輸入這3關鍵字和熊大一起慶祝

爸爸們久等了，父親節聊天室特效首次在台灣登場，而且是全球首次曝光的特效畫面，快輸入以下3個關鍵字，讓爸爸也感受一下驚喜！

即日起至8月9日10:00，只要是LINE iOS 9.15.0版以上、LINE Android 10.2.0版以上且Android OS 7.1以上版本的行動裝置，在聊天室輸入 「父親」、「爸爸」、「把拔」這3組關鍵字，就會出現父親節聊天室特效，讓戴著高禮帽的熊大從禮物盒蹦出來給爸爸驚喜。

如果手機LINE版本為12.0.0（含）以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結就可以，不用一直洗版朋友訊息也可以重複欣賞。

若上述版本和關鍵字皆符合，卻沒有出現父親節特效，可以嘗試將LINE重新開啟，或到LINE設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟。