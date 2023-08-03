天地合補、白蘭氏、大研生醫通通上榜！2023十大葉黃素品牌　守護靈魂之窗的晶亮舒適力

幫雙眼補充能量！

現代人天天3C不離身，雙眼長期暴露在充滿藍光的環境下，刺激產生自由基，對視網膜細胞造成傷害，尤其兒童水晶體清澈、透光率高，更容易受藍光傷害。

過度用眼生活型態可能會加快視力退化、造成眼睛乾澀等問題，其中最常見的眼睛疾病就是白內障與黃斑部病變。除了改善用眼習慣之外，也可以透過補充葉黃素幫視網膜戴上防護罩預防病變，提升雙眼敏銳度、舒適度。

根據研究，葉黃素需長時間穩定攝取3至6個月，才能有效提升人體內的葉黃素濃度。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查2023年備受網友討論的「十大葉黃素品牌」，想購入護眼保健品又不知該從何下手的你，趕快來看看吧！

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No.10 WEIDER 威德

來自美國的WEIDER威德是大家耳熟能詳的健康品牌，從益生菌、膠原蛋白到葉黃素等保健品都能找到。其中「適立佳葉黃素」十分受到家長青睞，顆粒劑型即開即食，不管是長輩或孩童都能輕鬆補充，滿足一家大小的晶亮對策。



含有O-mega3不飽和脂肪酸、明亮草、維生素C、維生素E和莓果花青素五大護明營養素，讓雙眼維持水潤靈活、舒適清晰，「威德的葉黃素是游離型，分子小好吸收！」、「味道酸酸甜甜，小孩也說好吃」。

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No.9 船井生醫

自1992年創立至今，船井生醫已經走過30個年頭，秉持「健康科學、世界信賴」的企業精神，致力研究醫療器材、保健機能食品、美肌保健食品等等。光是葉黃素就研發了一系列產品，分為葉黃素凍、葉黃素飲和葉黃素膠囊，可以依照使用者需求、年齡做挑選。

無論是上班族、追劇3C族或是熬夜讀書考生族，都能從中找到最適合自己的營養補充品，「我都買船井的藍光專利葉黃素給兒子吃，很適合常常用電腦、平板上課的小孩」。

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No.8 娘家

2021年剛推出的「娘家明適保軟膠囊」，在葉黃素界算是新興產品，網羅世界百大名醫與台日醫學共同研發。

除了常見的玉米黃素、維生素A和玻尿酸等成分外，配方中還有「O.T.O.特殊多重蛋白酶」，從天然水果中精萃有效成分，主打「先分解代謝雜質，才能助攻葉黃素吸收」，達到晶亮舒適感受，「配合正常作息、運動，服用一段時間後，對於眼睛的明亮、舒適以及滋潤相當有幫助」、「吃了2、3個月滿有感，眼睛比較不酸澀」。

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No.7 悠活原力 Yohopower

悠活原力品牌旗下擁有專業營養團隊，網羅多位營養師參與保健品開發。其中，「金盞花萃取葉黃素+蝦紅素」於2021年獲得SNQ國家品質標章認證。除了葉黃素與蝦紅素雙專利成分，同時也添加能維持暗處視覺的維他命A，以及具抗氧化作用的維他命E等等，是不少3C族的口袋名單之一！「身為手機重症者，有加蝦紅素的葉黃素是首選」、「之前買給家裡長輩吃，說滿有感的，準備再買另一款兒童咀嚼錠給小孩吃」。

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No.6 健康力

由曾榮獲「2022國家品牌玉山獎」的健康力所推出的葉黃素（金盞花萃取物）EX plus膠囊，精選蝦紅素、花青素、透明質酸鈉等8 in 1全效配方，補給日夜所需讓營養更升級。每1粒膠囊所含花青素相當於補充150公斤黑豆，維持眼睛的舒適感，「看到葉黃素EXplus膠囊有這麼多專利成分，而且足量,，我覺得很符合我要的日常保健」、「複方營養素很豐富，一顆就搞定所有需求」。

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No.5 大研生醫

美鳳姐也推薦！由大研生醫推出的「視易適葉黃素」是許多網友熱烈討論的超夯選擇之一，含有七效合一複方成分，並從智利酒果以及山桑子中萃取高單位花青素，經過臨床實證持續補充30天，可以有感提升晶亮水潤度，讓你的雙眼更加水亮舒適。

顆粒小、吞嚥無負擔，適合全年齡層的朋友補充，從學齡兒童、追劇族到長青族都可以輕鬆守護雙眼健康，「同事推薦，她是因為家中長輩固定在吃就跟著吃，說覺得眼睛有比較不乾」。

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No.4 樂敦

以各式眼藥水被大眾熟知的樂敦製藥，推出結合5大營養素的「樂敦V」葉黃素，主打獨家5合1複方，包含葉黃素、玉米黃素、魚油、雞肉萃取粉以及山桑子萃取物，一天一粒提升晶亮感，其中又以獨特「雞肉萃取粉」最為少見，是能幫助維持長時間運動所需的活力來源。

大小只有1.2公分的軟膠囊體積迷你、好吞嚥，同時採用夾鏈袋包裝設計，方便攜帶出門隨時補充，「以前沒吃的時候眼睛超容易酸和乾澀，去年購入認真吃完就覺得有改善」。

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No.3 白蘭氏

擁有悠久品牌歷史與齊全系列商品的白蘭氏，是許多人年節送禮的首選，除了雞精、蜆精、養蔘飲等經典明星商品外，「白蘭氏升級版黑醋栗葉黃素AX」近年也不斷累積口碑好評！

除了基本配方外還添加維生素A、紅球藻蝦紅素，以及從「莓果之王」黑醋栗中萃取的花青素等成分，達到「短期晶亮放鬆，長期保護健康」。不少網友使用後回饋「白蘭氏蠻有效的，但價位偏高」、「加了維生素A，晚上視力有改善」、「葉黃素凍也不錯，適合小孩」。

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No.2 善存

身為家喻戶曉、擁有超過70年保健食品開發經驗的善存，也是大家尋覓葉黃素時必搜的品牌之一。善存游離型葉黃素軟膠囊，擁有單顆20毫克的高劑量，適合黃斑色素濃度低下的族群補充，高度近視者也可以預防「高度近視性黃斑病變」。

此外，對比其他品牌，善存的葉黃素價格相對親民，適合小資族入門。但由於缺乏玉米黃素或蝦紅素，成分單一，對於舒緩雙眼疲勞、乾澀等需求較無法兼顧，建議入手前還是要評估自身所需再進行選擇。

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No.1 天地合補

一般保健食品多為錠狀或膠囊狀，對於不善吞嚥的孩童或銀髮族來說可能造成困擾，這時候可以考慮選擇液態狀或果凍狀的葉黃素補充品！像是天地合補推出的系列中就包含瓶裝飲、濃縮飲和條狀果凍等劑型，受到許多家長歡迎。

其中「天地合補金盞花葉黃素凍」配方專為學童設計，添加「神經鞘磷脂」穩固晶亮網絡、維持生長發育，酸甜藍莓風味加上Q彈嚼感，就像好吃的點心一樣讓小朋友更加容易接受，邊吃邊守護孩子們的晶亮發育關鍵期。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年7月24日，約7個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2023十大葉黃素品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統