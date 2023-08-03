遠雄廣場寶可夢檔期好好玩 迎接父親節加碼滿3千送3百
新北市汐止遠雄廣場寶可夢檔期吸引人潮造訪，業績成長近兩成。父親節即將來到，即日起到8月8日加碼推出「父親節滿千送百大FUN送」，讓民眾輕鬆選購父親節禮品。生活家飾單筆滿1萬元送1千元、宜得利單筆滿5千元送5百元、男裝戶外品牌累計滿3千元送3百元，另有多家銀行刷卡滿額禮，最高回饋1300元禮券。
遠雄廣場表示，迎接父親節，民眾開始物色適合的禮物送給父親表達心意。不管老爸是務實派、重品味或講究CP值，生活家電都是好選擇，或是購買1台按摩椅犒賞爸爸，回到家後能好好躺下放鬆，享受完美按摩時光。
遠雄廣場1樓的集雅社、富士按摩椅、高島按摩椅及3樓的琉璃工房在活動期間，當日單筆消費滿1萬元即可獲得1千元電子商品抵用券。高島按摩椅愛舒服 iVoz沙發椅A-5202，原價7萬2800元，特價4萬9800元，並有5年皮革保固。
遠雄廣場2樓宜得利活動期間當日消費達5千元，即可獲得5百元的電子商品抵用券。1樓男裝及戶外品牌，當日累計滿3千元即可獲得3百元的電子商品抵用券。「E001」全面7折起，「Pierre Cardin」服飾皮件全面6折起，「早點名」也讓喜愛Outdoor的爸爸，選購露營設備也能省點荷包。
遠雄廣場「寶可夢與你一起放暑假」活動持續到18日，第2場「寶可夢見面會」8月6日舉行，周末還可以參加卡牌遊戲，參加即可獲得寶可夢周邊好禮，並在新手教室中獲得專業指導，相關活動訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。
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