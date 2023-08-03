仿真美金鈔票、山林造型 父親節蛋糕吸睛度爆表

父親節即將到來，85ºC今年以「父の日 父是山」為主題，推出4款造型蛋糕，8月5日前預購父親節主題蛋糕，即享85折優惠。台中各飯店也爭相推出山林及紳士造型蛋糕，搶攻父親節商機。

85ºC推出4款父親節主題蛋糕，包括6吋「父是山」造型以壯麗的富士山為背景，隱喻爸爸就是每個家庭最堅固的靠山、8吋「萬能老爸」搭配各種手工具，老爸就是無所不能、還有「老子有錢」和「超能老爸」搭配超仿真的美金鈔票和超人造型配件，不同造型與口感，要給辛苦的老爸不一樣的驚喜。父親節主題蛋糕85折後，價格從520元到720元不等。

台中福華大飯店推出父親節限定「紳士」蛋糕，蛋糕上的菸斗、鬍子造型巧克力，象徵父親莊重又風度翩翩的高雅形象，內餡則在蛋糕體中放入可倫布酥，營造多重豐富口感。

福華大飯店也順勢推出「檸檬派」、「橙香莓果乳酪慕斯蛋糕」兩款無麩甜點新品，皆以新鮮水果為基底，適合對麩質過敏的民眾食用。