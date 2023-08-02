瑞莎名字藏巧思？4000萬頂級珠寶傍身 彩虹翅膀飛高高

高級珠寶的派對總是匯集明星、名流與名人。瑞士精品品牌伯爵（PIAGET）今晚舉辦了頂級珠寶與腕表展，一口氣邀請到雙金天后謝盈萱、品牌風格大使范少勳，瑞莎、蔡凡熙、彭千祐與人氣樂團「告五人」出席，群星除了皆以伯爵高級珠寶、表款添增光彩自信，其中告五人更在派對後獻唱，嗨翻全場。

告五人三位團員中，上綠色面盤Limelight Gala腕表的犬青與配戴Polo孔雀綠鏤空超薄精鋼表的雲安不約而同推崇了伯爵珠寶的閃亮，其中犬青便特別喜歡耳朵上的Sunlight耳環、如陽光般成閃耀的放射狀，而雲安更表示，表演時舞台上需要「亮亮的東西」，更大讚手上Possession戒指，「可以一邊講話、一邊轉，相當鬆」。後起之秀的演員彭千祐、蔡凡熙則不約而同以紅白黑三色造型，兩人分別配戴大量的戒指、項鍊、耳環，呈現多層次穿搭風格，其中彭千祐身上更「集滿」Polo、Possession、Treasures與頂級珠寶，堪稱行走的百寶箱。

一身大紅洋裝、優雅無上限的瑞莎，特別推崇了身上的Wings of Light頂級珠寶系列18K白金彩色寶石耳環。由於耳環鑲嵌了紅色尖晶石、天藍色碧璽、藍寶石、橙色藍寶石，宛如一對翅膀，瑞莎更親自解釋，她的名字Larisa是「海鷗」之意，因此她特別喜歡珠寶如海鷗翅膀般的形狀，而且行走時珠寶晃動確實如一對小翅膀般；同風格還有瑞莎手上的Wings of Light頂級珠寶系列18K白金彩色寶石珠寶表，則以不對稱、彩虹的寶石鑲嵌，展現伯爵在「色彩美學」與「不對襯輪廓」的兩大工藝特色，表款為全球限量僅一只，訂價則為1,240萬元。

身為伯爵風格大使的范少勳則以無領片黑色西裝現身，但難掩他胸前的Extraordinary Light頂級珠寶鈦金屬項鍊。項鍊由於使用鈦金屬、有視覺份量但配戴輕盈，加上伯爵巧妙運用藍寶石與鑽石的色澤漸變，陽剛中散發奢華氣場，全球限量一款，訂價約1,090萬元。