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瑞莎名字藏巧思？4000萬頂級珠寶傍身 彩虹翅膀飛高高

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
今晚不約而同辣秀長腿的瑞莎（左）、謝盈萱（右），以身上穿戴的伯爵頂級珠寶與腕表，個別體現了高貴也自信的迷人風采。記者 / 沈昱嘉攝影（合成圖）
今晚不約而同辣秀長腿的瑞莎（左）、謝盈萱（右），以身上穿戴的伯爵頂級珠寶與腕表，個別體現了高貴也自信的迷人風采。記者 / 沈昱嘉攝影（合成圖）

高級珠寶的派對總是匯集明星、名流與名人。瑞士精品品牌伯爵（PIAGET）今晚舉辦了頂級珠寶與腕表展，一口氣邀請到雙金天后謝盈萱、品牌風格大使范少勳，瑞莎、蔡凡熙、彭千祐與人氣樂團「告五人」出席，群星除了皆以伯爵高級珠寶、表款添增光彩自信，其中告五人更在派對後獻唱，嗨翻全場。

告五人三位團員中，上綠色面盤Limelight Gala腕表的犬青與配戴Polo孔雀綠鏤空超薄精鋼表的雲安不約而同推崇了伯爵珠寶的閃亮，其中犬青便特別喜歡耳朵上的Sunlight耳環、如陽光般成閃耀的放射狀，而雲安更表示，表演時舞台上需要「亮亮的東西」，更大讚手上Possession戒指，「可以一邊講話、一邊轉，相當鬆」。後起之秀的演員彭千祐、蔡凡熙則不約而同以紅白黑三色造型，兩人分別配戴大量的戒指、項鍊、耳環，呈現多層次穿搭風格，其中彭千祐身上更「集滿」Polo、Possession、Treasures與頂級珠寶，堪稱行走的百寶箱。

一身大紅洋裝、優雅無上限的瑞莎，特別推崇了身上的Wings of Light頂級珠寶系列18K白金彩色寶石耳環。由於耳環鑲嵌了紅色尖晶石、天藍色碧璽、藍寶石、橙色藍寶石，宛如一對翅膀，瑞莎更親自解釋，她的名字Larisa是「海鷗」之意，因此她特別喜歡珠寶如海鷗翅膀般的形狀，而且行走時珠寶晃動確實如一對小翅膀般；同風格還有瑞莎手上的Wings of Light頂級珠寶系列18K白金彩色寶石珠寶表，則以不對稱、彩虹的寶石鑲嵌，展現伯爵在「色彩美學」與「不對襯輪廓」的兩大工藝特色，表款為全球限量僅一只，訂價則為1,240萬元。

身為伯爵風格大使的范少勳則以無領片黑色西裝現身，但難掩他胸前的Extraordinary Light頂級珠寶鈦金屬項鍊。項鍊由於使用鈦金屬、有視覺份量但配戴輕盈，加上伯爵巧妙運用藍寶石與鑽石的色澤漸變，陽剛中散發奢華氣場，全球限量一款，訂價約1,090萬元。

壓軸的「雙金天后」謝盈萱身上則披掛上本次特展最高單價逸品：訂價約7,000萬的Golden Oasis頂級珠寶鉑金黃鑽項鍊，其中可拆卸的豔彩黃鑽主石重約6.63克拉，並以枕型切割、光芒萬丈。謝盈萱表示以往的確比較喜歡白鑽，但越認識珠寶後、越能理解黃鑽的魅力。她並親自頗析這款項鍊因為大量運用欖尖形鑽石與黃鑽，放射狀的光芒也展現了伯爵詮釋光線變化的精湛之處，「我身上作品代表的是日落時分，太陽照在大地上光彩熠熠的感覺，感覺戴在身上，自己也光彩熠熠了起來（笑）。」

范少勳以無領片黑西裝出席伯爵派對，身上的鈦金屬藍寶石鑽石項鍊展現出藍色寶石的色彩漸變。記者 / 沈昱嘉攝影
范少勳以無領片黑西裝出席伯爵派對，身上的鈦金屬藍寶石鑽石項鍊展現出藍色寶石的色彩漸變。記者 / 沈昱嘉攝影
原本也喜歡白鑽的謝盈萱，表示近年越來越能欣賞黃鑽的魅力所在。記者 / 沈昱嘉攝影
原本也喜歡白鑽的謝盈萱，表示近年越來越能欣賞黃鑽的魅力所在。記者 / 沈昱嘉攝影
一身平口紅色洋裝出席派對的瑞莎，全身總價約4,400萬，並特別鍾意宛如翅膀造型、全球僅一對的Wings of Light頂級珠寶系列18K白金彩色寶石耳環。記者 / 沈昱嘉攝影
一身平口紅色洋裝出席派對的瑞莎，全身總價約4,400萬，並特別鍾意宛如翅膀造型、全球僅一對的Wings of Light頂級珠寶系列18K白金彩色寶石耳環。記者 / 沈昱嘉攝影
身穿不對稱斜肩小可愛的林予晞，身上的頂級珠寶18K玫瑰金帕拉伊巴碧璽項鍊，完美傳達了「宮廷式雕刻」的生動之美。記者 / 沈昱嘉攝影
身穿不對稱斜肩小可愛的林予晞，身上的頂級珠寶18K玫瑰金帕拉伊巴碧璽項鍊，完美傳達了「宮廷式雕刻」的生動之美。記者 / 沈昱嘉攝影

珠寶 謝盈萱 瑞莎

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