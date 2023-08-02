「歡迎來到王之國」霸總李俊昊混搭高級珠寶、潮鞋抵台 手比愛心讓接機粉絲都暴動了！

受到adidas Originals邀請，睽違11年再來台灣的李俊昊，一現身桃園機場接機大廳，就讓守候多時的近700名粉絲暴動了！

南韓男團2PM成員李俊昊，近年因主演「衣袖紅鑲邊」、「歡迎來到王之國」再度竄紅，應adidas Originals之邀，將在明日（8/3）出席在信義區的活動。李俊昊行程滿檔，今日（8/2）早上還先參加了精品品牌在首爾的記者會，旋即搭機來台，約於下午4點左右現身桃園機場。而多年未來台，李俊昊在機場大廳也不時回應粉絲期待，手比愛心與親切打招呼，掀起現場的騷動。

男團2PM成員李俊昊抵台，身穿adidas Originals深藍色襯衫內搭白色T恤，以及工裝長褲與SAMBA鞋款，還混搭了PIAGET珠寶和腕表。記者黃仲明／攝影

李俊昊在仁川機場時，就已換上了adidas Originals的深藍色襯衫內搭白色T恤，以及工裝長褲和SAMBA鞋款，展現爽朗風格。但同時身為高級珠寶品牌代言人的李俊昊也不忘在一身潮裝之外，搭配了腕表、手環與項鍊等配件，有著別出心裁的造型。而在明日，李俊昊將現身信義區為品牌巨型鞋款裝置揭幕，並且還會一同慶祝新潮鞋的上市。同時據了解，結束台灣旋風式訪問後，李俊昊將立馬又飛抵其他國家參與活動。

男團2PM成員李俊昊抵台，身穿adidas Originals深藍色襯衫內搭白色T恤，以及工裝長褲與SAMBA鞋款，還混搭了PIAGET珠寶和腕表。記者黃仲明／攝影