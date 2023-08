七夕情人節浪漫爆擊！7-ELEVEN推限量預購「限定版史努比玩偶、迪士尼娃娃花束抱抱桶」

8月22日就是七夕情人節,不論是情侶表達愛意或是想向心儀的人告白,都要把握傳情的浪漫時機。7-ELEVEN引進多款可愛爆擊的七夕情人節限定禮物,自8月9日上午11點起開放限量預購,包括「限量迪士尼娃娃花束抱抱桶」,共有史迪奇&天使(紅花款)、奇奇&蒂蒂(粉花款)等兩款,透明硬殼設計方便擺放保存,預購價皆為599元;還有7-ELEVEN限定販售的「限量史努比絨毛娃娃」,共有愛神款、趴姿米黃款、趴姿黑白款等3款,每款預購價皆為399元。上述商品數量有限,售完為止。

如果想送輕珠寶,就近到7-ELEVEN也能買得到!自8月9日下午3點起7-ELEVEN門市開放預購「ALUX亞立詩 X 迪士尼100週年限定輕珠寶」,包含米奇造型星空鑽石K金項鍊、米奇造型紫水晶K金項鍊、米奇造型魔法鑽石K金手鍊等,加購價約市價7.5折。8月9日下午3點起開放7-ELEVEN門市櫃台限量快閃購,8月14日下午3點起開放集點加價購,其中「限量亞立詩迪士尼100週年米奇造型星空鑽石K金項鍊」門市快閃購消費不限金額+6,999元預購,集點為小七集點卡6點+6,999元;「限量亞立詩迪士尼100週年米奇造型紫水晶K金項鍊」門市快閃購消費不限金額+7,499元,集點為小七集點卡6點+7,499元;「限量亞立詩迪士尼100週年米奇造型魔法鑽石K金手鍊」門市快閃購消費不限金額+7,999元,集點為小七集點卡6點+7,999元。

另有「Lucy’s & Hello Kitty聯名系列時尚精緻飾品」門市快閃購、集點加價購,包含珍鑽串珠手鍊、玫金排鑽手環等,8月10日下午3點起開放門市櫃台限量快閃購,8月14日下午3點起開放集點加價購。「Lucy’s & Hello Kitty珍鑽串珠手鍊」門市快閃購消費不限金額+599元預購,集點為小七集點卡6點+599元;「Lucy’s & Hello Kitty玫金排鑽手環」共有粉鑽款、紫鑽款等兩款,門市快閃購消費不限金額每款+499元預購,集點為小七集點卡6點+499元。

香水是每逢情人節最夯的禮品選擇之一,7-ELEVEN推出全台搶先上市的COACH、A&F、ANNA SUI三大經典香水限量預購,COACH經典女款與經典男款迷你香水組合,A&F真摯系列香水、ANNA SUI童話彩虹獨角獸淡香水系列等,8月10日下午3點起開放門市櫃台限量快閃購、8月14日下午3點起開放集點加價購。「限量COACH迷你香氛組」共有經典女款、時尚男款等兩款,門市快閃購消費不限金額每款+999元預購,集點為每款小七集點卡6點+999元;「A&F真摯系列香水」共有A&F真摯男性淡香水、A&F真摯女性淡香精等兩款,門市快閃購消費不限金額每款+899元預購,集點為每款小七集點卡6點+899元;「ANNA SUI童話彩虹獨角獸淡香水系列」共有粉黃款、紫紅款、紅藍款、藍綠款等4款,門市快閃購消費不限金額每款+1,499元預購,集點為每款小七集點卡6點+1,499元。