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七夕情人節浪漫爆擊！7-ELEVEN推限量預購「限定版史努比玩偶、迪士尼娃娃花束抱抱桶」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自8月9日上午11點起開放預購「限量迪士尼娃娃花束抱抱桶」，共兩款，預購價皆為599元，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月9日上午11點起開放預購「限量迪士尼娃娃花束抱抱桶」，共兩款，預購價皆為599元，售完為止。圖／7-ELEVEN提供

8月22日就是七夕情人節，不論是情侶表達愛意或是想向心儀的人告白，都要把握傳情的浪漫時機。7-ELEVEN引進多款可愛爆擊的七夕情人節限定禮物，自8月9日上午11點起開放限量預購，包括「限量迪士尼娃娃花束抱抱桶」，共有史迪奇&天使（紅花款）、奇奇&蒂蒂（粉花款）等兩款，透明硬殼設計方便擺放保存，預購價皆為599元；還有7-ELEVEN限定販售的「限量史努比絨毛娃娃」，共有愛神款、趴姿米黃款、趴姿黑白款等3款，每款預購價皆為399元。上述商品數量有限，售完為止。

如果想送輕珠寶，就近到7-ELEVEN也能買得到！自8月9日下午3點起7-ELEVEN門市開放預購「ALUX亞立詩 X 迪士尼100週年限定輕珠寶」，包含米奇造型星空鑽石K金項鍊、米奇造型紫水晶K金項鍊、米奇造型魔法鑽石K金手鍊等，加購價約市價7.5折。8月9日下午3點起開放7-ELEVEN門市櫃台限量快閃購，8月14日下午3點起開放集點加價購，其中「限量亞立詩迪士尼100週年米奇造型星空鑽石K金項鍊」門市快閃購消費不限金額+6,999元預購，集點為小七集點卡6點+6,999元；「限量亞立詩迪士尼100週年米奇造型紫水晶K金項鍊」門市快閃購消費不限金額+7,499元，集點為小七集點卡6點+7,499元；「限量亞立詩迪士尼100週年米奇造型魔法鑽石K金手鍊」門市快閃購消費不限金額+7,999元，集點為小七集點卡6點+7,999元。

另有「Lucy’s & Hello Kitty聯名系列時尚精緻飾品」門市快閃購、集點加價購，包含珍鑽串珠手鍊、玫金排鑽手環等，8月10日下午3點起開放門市櫃台限量快閃購，8月14日下午3點起開放集點加價購。「Lucy’s & Hello Kitty珍鑽串珠手鍊」門市快閃購消費不限金額+599元預購，集點為小七集點卡6點+599元；「Lucy’s & Hello Kitty玫金排鑽手環」共有粉鑽款、紫鑽款等兩款，門市快閃購消費不限金額每款+499元預購，集點為小七集點卡6點+499元。

香水是每逢情人節最夯的禮品選擇之一，7-ELEVEN推出全台搶先上市的COACH、A&F、ANNA SUI三大經典香水限量預購，COACH經典女款與經典男款迷你香水組合，A&F真摯系列香水、ANNA SUI童話彩虹獨角獸淡香水系列等，8月10日下午3點起開放門市櫃台限量快閃購、8月14日下午3點起開放集點加價購。「限量COACH迷你香氛組」共有經典女款、時尚男款等兩款，門市快閃購消費不限金額每款+999元預購，集點為每款小七集點卡6點+999元；「A&F真摯系列香水」共有A&F真摯男性淡香水、A&F真摯女性淡香精等兩款，門市快閃購消費不限金額每款+899元預購，集點為每款小七集點卡6點+899元；「ANNA SUI童話彩虹獨角獸淡香水系列」共有粉黃款、紫紅款、紅藍款、藍綠款等4款，門市快閃購消費不限金額每款+1,499元預購，集點為每款小七集點卡6點+1,499元。

●附註：上述各項商品限量預購詳細活動辦法依門市、官網公告為主。

7-ELEVEN自8月9日下午3點起開放限量預購「ALUX亞立詩 X 迪士尼100週年限定輕珠寶」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月9日下午3點起開放限量預購「ALUX亞立詩 X 迪士尼100週年限定輕珠寶」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月9日下午3點起開放限量預購「ALUX亞立詩 X 迪士尼100週年限定輕珠寶」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自8月9日下午3點起開放限量預購「ALUX亞立詩 X 迪士尼100週年限定輕珠寶」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自8月9日上午11點起開放預購「限量史努比絨毛娃娃」，共3款，每款預購價皆為399元，售完為止。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自8月9日上午11點起開放預購「限量史努比絨毛娃娃」，共3款，每款預購價皆為399元，售完為止。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN門市開放限量預購「ALUX亞立詩 X 迪士尼100週年限定輕珠寶」，「限量迪士尼100周年米奇造型星空鑽石K金項鍊」8月9日下午3點起門市快閃購消費不限金額+6,999元，8月14日下午3點起小七集點卡6點+6,999元預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市開放限量預購「ALUX亞立詩 X 迪士尼100週年限定輕珠寶」，「限量迪士尼100周年米奇造型星空鑽石K金項鍊」8月9日下午3點起門市快閃購消費不限金額+6,999元，8月14日下午3點起小七集點卡6點+6,999元預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「Lucy’s & Hello Kitty聯名系列時尚精緻飾品」限量預購，包含珍鑽串珠手鍊、玫金排鑽手環等，8月10日下午3點起開放門市櫃台限量快閃購，8月14日下午3點起開放集點加價購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「Lucy’s & Hello Kitty聯名系列時尚精緻飾品」限量預購，包含珍鑽串珠手鍊、玫金排鑽手環等，8月10日下午3點起開放門市櫃台限量快閃購，8月14日下午3點起開放集點加價購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市於8月10日下午3點起開放限量預購、全台搶先上市的COACH、A&F、ANNA SUI三大經典香水。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN門市於8月10日下午3點起開放限量預購、全台搶先上市的COACH、A&F、ANNA SUI三大經典香水。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自8月9日下午3點起開放限量預購「ALUX亞立詩 X 迪士尼100週年限定輕珠寶」，「限量亞立詩迪士尼100週年米奇造型魔法鑽石K金手鍊」8月9日下午3點起門市快閃購消費不限金額+7,999元，8月14日下午3點起小七集點卡6點+7,999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月9日下午3點起開放限量預購「ALUX亞立詩 X 迪士尼100週年限定輕珠寶」，「限量亞立詩迪士尼100週年米奇造型魔法鑽石K金手鍊」8月9日下午3點起門市快閃購消費不限金額+7,999元，8月14日下午3點起小七集點卡6點+7,999元。圖／7-ELEVEN提供
「限量COACH迷你香氛組－經典女款」，7-ELEVEN於8月10日下午3點起門市快閃購消費不限金額+999元預購，8月14日下午3點起小七集點卡6點+999元預購。圖／7-ELEVEN提供
「限量COACH迷你香氛組－經典女款」，7-ELEVEN於8月10日下午3點起門市快閃購消費不限金額+999元預購，8月14日下午3點起小七集點卡6點+999元預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月9日下午3點起開放限量預購「ALUX亞立詩 X 迪士尼100週年限定輕珠寶」，「限量亞立詩迪士尼100週年米奇造型紫水晶K金項鍊」8月9日下午3點起門市快閃購消費不限金額+7,499元，8月14日下午3點起小七集點卡6點+7,499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月9日下午3點起開放限量預購「ALUX亞立詩 X 迪士尼100週年限定輕珠寶」，「限量亞立詩迪士尼100週年米奇造型紫水晶K金項鍊」8月9日下午3點起門市快閃購消費不限金額+7,499元，8月14日下午3點起小七集點卡6點+7,499元。圖／7-ELEVEN提供
「ANNA SUI童話彩虹獨角獸淡香水系列」共4款，7-ELEVEN於8月10日下午3點起門市快閃購消費不限金額每款+1,499元預購，8月14日下午3點起每款小七集點卡6點+1,499元預購。圖／7-ELEVEN提供
「ANNA SUI童話彩虹獨角獸淡香水系列」共4款，7-ELEVEN於8月10日下午3點起門市快閃購消費不限金額每款+1,499元預購，8月14日下午3點起每款小七集點卡6點+1,499元預購。圖／7-ELEVEN提供
「A&F真摯系列香水」共有A&F真摯男性淡香水、A&F真摯女性淡香精等兩款，7-ELEVEN於8月10日下午3點起門市快閃購消費不限金額每款+899元預購，8月14日下午3點起每款小七集點卡6點+899元預購。圖／7-ELEVEN提供
「A&F真摯系列香水」共有A&F真摯男性淡香水、A&F真摯女性淡香精等兩款，7-ELEVEN於8月10日下午3點起門市快閃購消費不限金額每款+899元預購，8月14日下午3點起每款小七集點卡6點+899元預購。圖／7-ELEVEN提供
「限量COACH迷你香氛組－時尚男款」，7-ELEVEN於8月10日下午3點起門市快閃購消費不限金額+999元預購，8月14日下午3點起小七集點卡6點+999元預購。圖／7-ELEVEN提供
「限量COACH迷你香氛組－時尚男款」，7-ELEVEN於8月10日下午3點起門市快閃購消費不限金額+999元預購，8月14日下午3點起小七集點卡6點+999元預購。圖／7-ELEVEN提供

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