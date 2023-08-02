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替「伯爵」暖壽！近130款總價15億高級珠寶一周限定秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
頂級珠寶系列18K白金祖母綠鑽石胸針，1,020萬元。圖／PIAGET提供
頂級珠寶系列18K白金祖母綠鑽石胸針，1,020萬元。圖／PIAGET提供

瑞士高級珠寶與鐘表品牌伯爵（PIAGET）將在明年迎向品牌150周年，為此品牌今晚特地於台北舉辦盛大的「The Moment of PIAGET 榮耀韶光」頂級珠寶暨腕表展，全數展出作品近130件、總值破15億，並邀請到謝盈萱、瑞莎、蔡凡熙、范少勳等明星出席，晚間星光酒會再有人氣樂團告五人超嗨獻唱。

本次展覽聚焦於「放射狀線條」、「色彩美學」、「不對襯輪廓」、「伯爵玫瑰」、「欖尖形切割」、「宮廷式雕刻」、「超薄製表」、「手鐲珠寶表」等八大主題，展現出伯爵在高級鐘表領域的成就，更有珠寶工藝、設計上的特色。例如同樣是「伯爵玫瑰」，便有在面盤雕刻工藝、半寶石如孔雀石的紋理運用、單純使用白金與鑽石的多種玫瑰風格演繹；而「宮廷式雕刻（Palace Décor）」則需要工匠巧手一一拿貼力道角度，創造出如頂級珠寶18K玫瑰金帕拉伊巴碧璽項鍊上的婀娜婉約，或Sunny Side of Life頂級珠寶18K玫瑰金鑽石珠寶表鍊帶上的生動起伏。

最高單價珠寶為一款Golden Oasis頂級珠寶系列鉑金黃鑽項鍊，除了運用大量欖尖鑽石或黃寶石以呈現日照東昇時的放射狀奇景，主石更為一顆可拆卸的頂級黃鑽，項鍊訂價約7,000萬元，並由「雙金天后」謝盈萱配戴。

亮點表款則有一款「Altiplano超薄漸層藍寶石高級珠寶表」與一只「Wings of Light頂級珠寶18K白金黑蛋白石藍寶石珠寶表」，前者透過鏤空機芯展現伯爵在超薄領域的藝高人膽大，並搭配漸層的藍寶石與鑽石鑲嵌；後者則混合了藍寶石、蛋白石、鑽石，散發出自然與建築之美的魔幻美景。此外「Limelight Gala 18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石表」則為2023年Watches & Wonders發表新款，也是首度來台，透過生動起伏有如林片般的紋理、不對稱的幾何美學，展現出伯爵在頂級珠寶設計與頂級鐘表工藝的二合為一。

「The Moment of PIAGET榮耀韶光」頂級珠寶暨腕表展已從即日起開展，並將持續至8月7日（一）為止，可洽詢伯爵專賣店、提前預約鑑賞。

頂級珠寶系列Sunlight Journey 18K玫瑰金彩色寶石耳環，645萬元。圖／PIAGET提供
頂級珠寶系列Sunlight Journey 18K玫瑰金彩色寶石耳環，645萬元。圖／PIAGET提供
Golden Oasis頂級珠寶系列鉑金黃鑽項鍊，7,000萬元。圖／PIAGET提供
Golden Oasis頂級珠寶系列鉑金黃鑽項鍊，7,000萬元。圖／PIAGET提供
頂級珠寶系列Extraordinary Light鈦金屬藍寶石鑽石項鍊，1,090萬元。圖／PIAGET提供
頂級珠寶系列Extraordinary Light鈦金屬藍寶石鑽石項鍊，1,090萬元。圖／PIAGET提供
Altiplano系列超薄自動上鍊漸層藍寶石高級珠寶腕表，價格店洽。圖／PIAGET提供
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頂級珠寶系列18K玫瑰金鑽石手鐲，675萬元。圖／PIAGET提供
頂級珠寶系列18K玫瑰金鑽石手鐲，675萬元。圖／PIAGET提供
頂級珠寶系列18K玫瑰金帕拉伊巴碧璽項鍊，1,130萬元。圖／PIAGET提供
頂級珠寶系列18K玫瑰金帕拉伊巴碧璽項鍊，1,130萬元。圖／PIAGET提供

珠寶 鑽石

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