「神旺潮品集」20年老味道重現！8月開幕預訂近滿

原位於神旺大飯店的「潮品集」，隨著飯店熄燈，先是以「潮品集．潮坊」子品牌進駐信義區新光三越A4百貨，開幕不久曾創下單月營收破千萬的佳績。「潮品集」8月1日再度回歸東區，由香港潮州料理名廚何炳木、楊文定領軍，打造全新「神旺潮品集．忠孝店」，20年不變的老味道，吸引饕客回流，8月全月已預約近滿。

「神旺潮品集．忠孝店」維持原潮品集菜色約七成，尤其是近70年的鎮店老滷，來自主廚何炳木家中世襲傳承，其「潮洲滷鵝片」是饕家的經典滋味。店內有288席座位，以4~6人桌為主，另有9間可分別容納6~28人的獨立包廂、宴席區容納人數為30~80人。

潮品集經典菜色中，「鮮蝦豆苗餃」以超級彈牙的大草蝦，搭配現擀的水晶皮，餃皮透亮光滑、內餡飽滿扎實，外層水晶皮褶子立體分明，看得出港點師傅的功力。「生汁明蝦卷」則以整尾的澎湖明蝦入餡，加入糖漬鳳梨丁、美乃滋攪拌均勻調味，以威化紙包裹、表層塗抹蛋黃液，再鋪上杏仁薄片入鍋油炸。「潮牌叉燒酥」15層的酥脆外皮包裏著滿溢的蜜汁叉燒內餡。

說起「潮品集」，絕對不能錯過的還有「XO醬炒蘿蔔糕」，主廚多年經驗掌控火侯，炒製出香氣誘人，辣而不嗆，兩者結合吮指回味。

「鮑汁鳳爪」也是「潮品集」向來的人氣明星商品。「紅麴豬尾巴」以精華上湯燉煮豬尾巴一個小時後，再以紅麴入味，則是新版本菜色。

論及功夫菜，還有「文昌脆皮雞」，特選2.2~2.5公斤的在地文昌玉米雞種，以沙薑粉醃製一天入味，掛上糖水風乾，中高溫油泡、再以高溫回鍋逼油搶酥，最後輕灑細碎的蒜酥，是最完美的黃金比例結合。

「神旺潮品集．忠孝店」即日起至8月31日加入官方Line好友，消費滿千再贈85折電子優惠券，可於下次用餐折抵。全時段供應逾200道熟悉的餐點，也供應外帶外送、三節禮盒、冷凍食品等服務。

神旺潮品集‧忠孝店 潮州餐廳

地址：台北市大安區忠孝東路4段166號2樓（捷運忠孝敦化站5號出口）

電話：02-2772-2699