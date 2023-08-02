蝦皮購物歡慶華納兄弟100周年！周邊商品限時5折起　獨家限量「閃電俠電影1989蝙蝠車」快搶收

今年為國際娛樂產業華納兄弟工作室成立100周年，蝦皮購物即日起至8月23日攜手華納兄弟探索全球消費品部（以下簡稱華納兄弟），推出最低5折起優惠，並網羅「哈利波特四學院風格天絲涼被」、「哈利波特嬰兒成長型包巾－小物印花款」、「華納兄弟 X Gallop Kustom Kulture嗶嗶鳥與威利狼款 聯名復古安全帽」等商品搶先上市，熱邀粉絲下單收藏。

為滿足電影狂粉的收藏清單，蝦皮購物於8月2日獨家推出限量10台「閃電俠電影1989蝙蝠車」超值優惠，下殺6,888元，售完為止。

即日起至8月23日另有多款哈利波特、蝙蝠俠等百樣經典角色周邊也祭出最低5折起的超值優惠，精選商品包括能保冰24小時的「Owala Freesip哈利波特限量款保溫杯」，共有四大學院款式，限時優惠價899元；進行夏季戲水活動必備的「THEODORA’S水行俠夜光潛水腕錶」，限時優惠價7,198元。聰明下單別忘了搭配「全站299元起免運」、「會員專屬88折」、「商城85折神券」三大優惠。

蝦皮購物更攜手華納兄弟推出新品限定上市，包括《湯姆貓與傑利鼠》蝙蝠俠款雕像及駭客任務款雕像，限時優惠價2,160元（需預購）；一卡通收藏愛好者不能錯過「湯姆貓與傑利鼠WB100變裝系列」，限時優惠價200元；以經典卡通《樂一通》為設計概念的「CACO-MIT兔巴哥胸圖短T」，俏皮元素結合完美版型，限時優惠價590元。