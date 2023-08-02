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強尼戴普魅力強！代言男香3秒賣1瓶 快閃店讓男人秒變帥

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
在「迪奧曠野之心快閃店」，提供獨特的「曠野有型男仕臉部理容服務」，讓男人一走出來就變成帥氣型男。圖／迪奧提供
在「迪奧曠野之心快閃店」，提供獨特的「曠野有型男仕臉部理容服務」，讓男人一走出來就變成帥氣型男。圖／迪奧提供

走出官司的強尼戴普，真是魅力無法擋，所代言的迪奧男香曠野之心系列，成為台灣男士香氛銷售冠軍，並創下每三秒賣出一瓶的傲人佳績，根本就是最強帶貨王。為了讓男人秒變帥，迪奧8月8日前在信義新光三越A11館打造「迪奧曠野之心快閃店」，除了展示全系列香水外，提供全台唯一「曠野有型男仕臉部理容服務」，讓男人一走出來就變成帥氣型男。

迪奧曠野之心系列共有4款經典香氛，並從中發展出男仕理容保養系列，特別打造的迪奧曠野之心快閃店，展示出迪奧曠野之心淡香水、迪奧曠野之心香氛、迪奧曠野之心香精與迪奧曠野之心淬鍊香精等四款香水，另外凡完成DIOR Beauty LINE預約並至快閃店完成香氛諮詢，即可免費體驗「曠野有型男仕臉部理容服務」，從清潔、刮鬍、舒緩、保濕、香氛五步驟，讓男人可以秒變帥。

全套香氛理容儀式採用曠野之心的系列產品，包括多效深層潔面乳、刮鬍凝露、鬍後水、全效保濕乳與香氛，讓男人完全可以感受到保養與理容，展現出獨特的男人味。

活動逢周五至周日，凡綁定Dior Beauty LINE官方帳號並於快閃店任一消費或身著曠野深藍襯衫，享有限量特調；於快閃店消費滿5千元並含任一男香，有禮盒包裝服務；滿6千元含任一香水，可獲得香水現場刻印服務，另外消費滿額還有贈品。

強尼戴普代言的迪奧曠野之心系列，於信義區打造「迪奧曠野之心快閃店」。圖／迪奧提供
強尼戴普代言的迪奧曠野之心系列，於信義區打造「迪奧曠野之心快閃店」。圖／迪奧提供
在「迪奧曠野之心快閃店」，消費滿額可在香水瓶上刻印。圖／迪奧提供
在「迪奧曠野之心快閃店」，消費滿額可在香水瓶上刻印。圖／迪奧提供
強尼戴普代言的迪奧曠野之心系列，於信義區打造「迪奧曠野之心快閃店」。圖／迪奧提供
強尼戴普代言的迪奧曠野之心系列，於信義區打造「迪奧曠野之心快閃店」。圖／迪奧提供
在「迪奧曠野之心快閃店」，提供獨特的「曠野有型男仕臉部理容服務」，讓男人一走出來就變成帥氣型男。圖／迪奧提供
在「迪奧曠野之心快閃店」，提供獨特的「曠野有型男仕臉部理容服務」，讓男人一走出來就變成帥氣型男。圖／迪奧提供
強尼戴普代言的迪奧曠野之心系列，於信義區打造「迪奧曠野之心快閃店」。圖／迪奧提供
強尼戴普代言的迪奧曠野之心系列，於信義區打造「迪奧曠野之心快閃店」。圖／迪奧提供

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