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首創電動旋鈕換芯！元山 水濾淨 智能櫥下RO淨水器 新上市

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign

現代人越來越注重健康和食安問題，環境汙染嚴重，連帶飲用水的安全性也讓人充滿疑慮。為了滿足廣大家庭對高品質飲用水的渴望。擁有36年製造經驗的台灣在地品牌元山家電全新推出「元山 水濾淨 智能櫥下RO淨水器」，讓你快速擁有純淨好水，享受順口的飲水體驗。

元山家電以「水的革命家」為己任，在台深耕多年，曾推出多種開飲機，此次為符合現代人飲水習慣全新推出「元山 水濾淨 智能櫥下RO淨水器」，強調首創電動旋鈕換芯搭配智慧提醒，更換濾芯變得簡單自在。消費者只需按下按鈕，濾心將會自動旋出，讓您優雅更換，輕鬆享受高品質純淨水。

四層深度過濾技術，能夠高效去除自來水中的有害物質，確保每一滴水都清澈純淨。雙出水模式，可以根據不同用途自由選擇，無論是飲用或是洗滌都能滿足您的需求，讓您在生活中享受純淨水的便利。機身採用有效杜絕漏水問題的一體成形結構，設計簡約大方，與現代家居完美融合，櫥下設置節省空間，不用在為了放置空間煩惱。

元山 水濾淨 智能櫥下RO淨水器由有.設計 團隊於8/2(三)在嘖嘖平台進行募資，想喝得安心有保障，千萬別錯過現在驚喜價53折的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團嘖嘖頁面查詢。

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