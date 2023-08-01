7-ELEVEN化身中元便利補給站！限時6天推「3大早鳥優惠攻略」

進入8月中元普渡採買旺季，全台近6,800家7-ELEVEN門市自8月8日至8月13日祭出史上超強OMO雙重全店行銷活動搶市，首推限時6天的「超吉好運拜．中元會員立折」3大早鳥優惠搶便宜攻略，讓1,650萬會員就近買、立即省、開心花。

7-ELEVEN自8月8日至8月13日推出「超吉好運拜．中元會員立折」活動，限時6天推出3大早鳥優惠，包括購買CITY系列、飲料、泡麵、零食、冰品等12大類別指定商品，會員結帳金額單筆滿222元立折22元、滿888元立折100元；推薦使用4大支付工具（icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付）結帳，單筆支付888元以上再折50元（限量16萬筆），等同現賺150元。單筆結帳金額滿888元再送好禮四選一，包含紅蔘飲、濕紙巾、御膳米、衛生紙，最高賺回市價超過200元的好禮。

此外，7-ELEVEN攜手4大宮廟推出放大「隨取卡」，與台北霞海城隍廟、台南大天后宮合作推出2款情人節款，與烘爐地南山福德宮、南鯤鯓代天府合作推出2款祈求平安款，每款隨取卡附有專屬御守造型卡套，買711元放大至777元（其中加碼金66元使用期限至9月30日），每款隨取卡皆有合作宮廟香火加持，並附有專屬御守造型卡套，送禮自用兩相宜。