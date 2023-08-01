15吋MacBook Air開箱！大螢幕、高效能 厚度竟與13吋幾乎一樣

在6月初WWDC正式亮相全新搭載M2晶片的15吋MacBook Air近日正式在台開賣了！延續13吋機種的極致纖薄的外觀設計，厚度僅有1.15公分，規格上比13吋機種稍微厚一點點，但0.02公分的差異幾乎可以完全忽略；重量則為1.51公斤，也只比13吋機種稍微重了270克。老實說，如果旁邊沒有比例尺，單看外觀幾乎看不出兩款機種的差異，不過，螢幕尺寸變大實際拿在手上的重量變化當然還是有感，而且如果原本是習慣使用輕薄款電腦包的民眾，想要升級15吋MacBook Air，可能連包包都得跟著換。

搭載的15.3吋Liquid Retina顯示器，亮度最高可達500尼特，並支援10億種顏色，明亮清晰，特別適合瀏覽、編輯照片。原本在iPhone、iPad上就相當受到歡迎的照片編輯軟體「Photomater」，最近也推出Mac版本，在具備8核心CPU、10核心GPU、16核心神經網路引擎的M2晶片幫助下，不管是想要把畫面上礙眼的背景雜物去除，還是偷偷將想要凸顯的主體變個顏色，都能快速流暢地在15吋MacBook Air上進行影像編輯。

而與13吋MacBook Air相比，除了螢幕變大，最明顯的升級還有全新的6揚聲器音響系統，搭配2個高音喇叭和2組振動抑止低音喇叭，提供2倍的低音深度，且支援杜比全景聲的「空間音訊」，多了2個揚聲器，追劇、看電影爽度都大幅提升。而15吋MacBook Air同樣支援遊戲手把操控，拿來玩遊戲也是相當過癮。

原本13吋的MacBook Air電池續航就超級驚人，升級15吋雖然螢幕變大理論上也會比較耗電，但因為電池容量也有加大，所以官方公告的使用時間還是維持與13吋相同，最長可達18小時使用時間。而實際使用若是只有單純商務文書處理等操作，續航力還會再拉長。基本上不管是13吋還是15吋，一般日常出門使用基本上都不需要另帶充電器，輕鬆實現充電自由。

消費者在官網選購時，還可以自行選擇搭配35W雙USB-C快充頭或是70W USB-C快充頭，價格相同，但比較推薦選擇雙USB-C充電器的款式，體積較小巧，且出門只要攜帶單一充電頭，就能為手上2個裝置進行充電。

當初看到這款在「大尺寸」與「便攜性」上似乎有點衝突感的產品時，其實有點疑惑，但在實際上手試用之後，似乎有點理解蘋果推出這款新品的用意了。15吋MacBook Air透過強大晶片以及無風扇設計，實現了尺寸加大但依舊輕薄好攜帶的目標，適合以文書商務處理為主要需求，但又沒有要帶來帶去，或是經常要去咖啡廳擠小桌子、在交通工具上移動使用的使用者需求，為想要有大螢幕舒適度但又不需要Pro性能的用戶補足15吋螢幕機種的空缺。