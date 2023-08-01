快訊

中颱卡努增強！氣象局今晚8時30分發布海警

韓國瑜憂侯友宜民調提備案？朱立倫批無謂放話 揭黨內數據：侯已追上柯

中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六福村挺原住民！這6天門票低於對折 暢玩價499元

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
六福村歡慶8月1日原住民日，祭出專屬優惠好康向原住民致敬，只要憑原住民相關證件就能以低於五折優惠價格499元暢玩六福村一整天。圖／六福村提供
六福村歡慶8月1日原住民日，祭出專屬優惠好康向原住民致敬，只要憑原住民相關證件就能以低於五折優惠價格499元暢玩六福村一整天。圖／六福村提供

六福村第三季「部落狂歡慶典」重金禮聘薩摩亞人，將夏威夷的經典草裙舞加入「達努大歷險」遊行活動，來自不同國家的舞者將盡情尬舞，民眾可感受異國獨有的文化與風情。此外，園區歡慶8/1原住民日，即日起至8/6、只要憑原住民相關證件，就能以低於5折優惠價格499元、暢玩六福村一整天，再加贈100元餐商劵。

六福村暑假「部落狂歡」慶典好評不斷，像是全民最喜愛的「達努大歷險」狂歡大遊行，遊行中有來自薩摩亞、非洲及烏克蘭的舞者輪番演出，過程中遊客還能與穿著繽紛舞衣的舞者扭腰擺臀尬舞一番，遊行後還有清涼消暑的「水戰派對」、「仲夏Aloha」跳水秀等一系列玩方。

關西六福莊也首次推出專為16歲以上民眾限定的「動物保育教育營」，看超人氣講師們生動有趣的分享動物與生態永續的理念，還可搭乘「犀望巴士」及「猛獸籠車」近距離觀察犀牛與獅子、老虎的日常與習性，結束後再暢遊六福水陸雙樂園。8月份報名梯次為8/2、8/9、8/16、8/23、8/30，暑期優惠價每人3,500元，若入住六福莊房客加價購每人2,700元。即日起開放報名至活動日前一周，可洽：03-547-5365轉2951/2952。

六福村 原住民 獅子

延伸閱讀

昨快篩陰今出席原住民族會議 蔡英文聲沙啞：7年前道歉不是終點

六福村首度評鑑71.66分獲良級 動保團體：良級的最低分

六福村評鑑過關評委身分曝光 狒狒將植晶片管理防脫逃

六福村動物展演評鑑出爐 71.66分等級「良好」過關

相關新聞

套餐要33900元！王品新創「旬嚐」跨足高價火鍋市場

餐飲龍頭王品集團跨入高價火鍋市場，開出新品牌「旬嚐」，客單價約1500~1800元，補上高價火鍋的缺口，鍋類事業群總經理...

鐵粉必衝！7-ELEVEN「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點推超過30款限定周邊

今年暑假哆啦A夢迷最期待的劇場版系列最新作品《電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》上映的同時，7-ELEVEN攜手日本經典...

走過40載！「G-SHOCK之父」伊部菊雄：時光倒流，我還是會提案做摔不壞的手表

35周年紀念活動時，就曾見過人稱「G-SHOCK之父」的伊部菊雄先生，五年後的40周年，他再度應邀來台。跟印象中的樣子沒有差太多，面對媒體採訪時，有著溫暖笑容，並仔細聆聽每個問題，即使不特別做什麼也自帶魅力，難怪伊部菊雄先生會跟我們炫耀說「我這次來台灣，居然有年輕粉絲來接機」。

六福村挺原住民！這6天門票低於對折 暢玩價499元

六福村第三季「部落狂歡慶典」重金禮聘薩摩亞人，將夏威夷的經典草裙舞加入「達努大歷險」遊行活動，來自不同國家的舞者將盡情尬...

南極綠色冰山為靈感 蕭邦Only Watch探討永續議題

每兩年一度的Only Watch慈善拍賣會被認為是鐘表界最大的慈善活動，第十屆將於2023年11月5日在日內瓦舉槌，共有...

XERONI全台首間主題房亮相！高雄洲際打造「羅馬假期」

高雄洲際酒店攜手頂級義大利啤酒PERONI，聯名推出「羅馬假期一泊二食」之旅，包括SEEDS全日餐廳獻上義式餐酒饗宴、戶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦