六福村挺原住民！這6天門票低於對折 暢玩價499元

六福村第三季「部落狂歡慶典」重金禮聘薩摩亞人，將夏威夷的經典草裙舞加入「達努大歷險」遊行活動，來自不同國家的舞者將盡情尬舞，民眾可感受異國獨有的文化與風情。此外，園區歡慶8/1原住民日，即日起至8/6、只要憑原住民相關證件，就能以低於5折優惠價格499元、暢玩六福村一整天，再加贈100元餐商劵。

六福村暑假「部落狂歡」慶典好評不斷，像是全民最喜愛的「達努大歷險」狂歡大遊行，遊行中有來自薩摩亞、非洲及烏克蘭的舞者輪番演出，過程中遊客還能與穿著繽紛舞衣的舞者扭腰擺臀尬舞一番，遊行後還有清涼消暑的「水戰派對」、「仲夏Aloha」跳水秀等一系列玩方。

關西六福莊也首次推出專為16歲以上民眾限定的「動物保育教育營」，看超人氣講師們生動有趣的分享動物與生態永續的理念，還可搭乘「犀望巴士」及「猛獸籠車」近距離觀察犀牛與獅子、老虎的日常與習性，結束後再暢遊六福水陸雙樂園。8月份報名梯次為8/2、8/9、8/16、8/23、8/30，暑期優惠價每人3,500元，若入住六福莊房客加價購每人2,700元。即日起開放報名至活動日前一周，可洽：03-547-5365轉2951/2952。