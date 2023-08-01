全家便利商店「涼夏水果季」麵包、甜點全都有！Let’s Café攜嵜本推「繽芒氣泡美式咖啡」

夏季全台掀熱浪，全家便利商店瞄準高溫商機，即日起展開「涼夏水果季」，選用在地採購的當季水果入料，推出烘焙麵包、甜點、飲料等多項新品，首推甜點及烘焙明星品牌：minimore、極鬆餅、滿餡麵包分別推出的「蜂蜜檸檬脆皮泡芙」、「百香鳳梨千層蛋糕」、「蜜香紅茶蘋果鬆餅」、「海鹽檸檬滿餡麵包」等，全系列共8項新品。此外，Let’s Café今夏推出第三彈氣泡特調咖啡，本次攜手「嵜本SAKImoto」打造全新品項「繽芒氣泡美式咖啡」，喝得到芒果原汁以及草本清香；FamiCollection則推出3款荔枝飲品，分別搭配海鹽、蘋果及紅烏龍茶、石榴與蜂蜜，適合夏日暢飲。

全家便利商店即日起推出8款水果風味烘焙品及甜點，選用在地採購當季水果製成。甜點品牌minimore人氣品項再推夏日新口味，「百香鳳梨千層蛋糕」將百香果與金鑽鳳梨內餡層層堆疊，售價52元；「蜂蜜檸檬脆皮泡芙」使用檸檬原汁熬煮成的檸檬卡士達，搭配龍眼花蜜製成滑順內餡，售價45元。除了minimore甜點外，「水果派對三明治」也是亮眼新品，一口氣加入了鳳梨、水蜜桃、奇異果及橘瓣，搭配嚴選優格鮮奶油，售價49元。

水果季常溫烘焙新品首推「蜜香紅茶蘋果鬆餅」（8月2日上市），帶有獨特茶香的蓬鬆餅皮，搭配紅茶巧克力奶油霜及富士蘋果餡，口感柔滑、層次豐富，還吃得到蘋果顆粒，售價39元；「海鹽檸檬滿餡麵包」在柔軟麵包抹上屏東綠檸檬汁熬煮而成的檸檬蒟蒻餡，以及法國海鹽、紐西蘭天然奶油調製成的海鹽奶霜，售價39元；加熱後口感驚豔的「香檸鹽之花熔岩蛋糕」，爆餡檸檬巧克力醬甜中帶酸，與鬆軟蛋糕體堪稱絕配，售價45元。喜愛百香果滋味，則不可錯過「百香橘丁Q貝果」，餡料以埔里百香果醬、蜜漬橘丁及乳酪餡製成，融入在外Q內軟的百香貝果中，每一口都有滿滿的清爽果香，售價39元。「香橙乳酪球」（8月2日上市）將在地柳橙汁與澳洲奶油乳酪調製的內餡融入軟歐麵包體，售價35元。

根據全家便利商店銷售數據顯示，消費者在夏季的冰飲需求明顯增加，冰咖啡銷售占比更高達7成。全家便利商店自2017年起以獨家「冰磚」專利技術陸續推出10餘款季節限定飲品，其中西西里咖啡所使用的「檸檬冰磚」年銷上百萬顆，為冰磚系列人氣冠軍。

看好「咖啡×冰磚×氣泡」完美組合的誘人吸引力，全家便利商店Let’s Café於今年盛夏再推新品，特別攜手「嵜本SAKImoto」打造全新品項「繽芒氣泡美式咖啡」，使用台灣鮮榨芒果原汁，加入檸檬馬鞭草萃取液製成冰磚，鮮果味與草本清爽口感一喝就涼，售價80元。即日起至8月8日全家便利商店會員購買Let’s Café氣泡美式咖啡系列可享夏季嘗鮮價69元。

不可錯過的涼夏飲品還有FamiCollection荔枝飲系列，首推「荔枝蘋果烏龍茶」，入口散發果香與蜜香後韻，，售價55元；「石榴荔枝蜂蜜水」與「海鹽荔枝飲」也為夏日帶來清新享受，兩款售價皆為38元。即日起至9月5日購買FamiCollection荔枝飲系列可享任選第2件6折優惠。