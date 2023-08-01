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完美質感太燒想買！無印良品攜手Gogoro推7款機車配件

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Gogoro x 無印良品聯名系列，推出7款機車配件系列。圖／無印良品提供
Gogoro x 無印良品聯名系列，推出7款機車配件系列。圖／無印良品提供

兩大品牌攜手合作，日本MUJI無印良品與台灣電動機車品牌Gogoro共同推出聯名系列，除了兩台 Gogoro VIVA MIX ME、Gogoro VIVA ME 聯名車款外，最為吸睛的就是有7款機車配件，每款都是質感爆表，且價格好入手，即使先不買聯名機車，馬上可以先從聯名系列商品入手，而且還超級實用。

無印良品與Gogoro的合作中，找來無印良品設計顧問深澤直人，設計出兩款主要質感色調，包括原色棕、原色灰，棕色象徵樹木、土地的色調，灰色呼應城市中的建築色澤，整體輕盈風格。

7款聯名商品設計，讓許多網友一看就被燒到，包括有設計簡約好看的安全帽、呼應環保且可以掛在機車上的超容量巧納袋，女生騎士如果穿裙子騎機車，更怕曬傷，因此也推出防潑水遮陽裙。

還有能夠增加收納性的兩款磁吸巧納包，包括萬用提袋、角落小袋，另款則是超容量巧納袋拉鍊款，以及11月才會上市的都會極簡連身式雨衣，到時候絕對掀起熱賣。

Gogoro 可攜式置杯袋／590元。圖／無印良品提供
Gogoro 可攜式置杯袋／590元。圖／無印良品提供
Gogoro 安全帽／1,780元。圖／無印良品提供
Gogoro 安全帽／1,780元。圖／無印良品提供
Gogoro 防潑水遮陽裙／590元。圖／無印良品提供
Gogoro 防潑水遮陽裙／590元。圖／無印良品提供
Gogoro 都會極簡連身式雨衣／預計11月上市。圖／無印良品提供
Gogoro 都會極簡連身式雨衣／預計11月上市。圖／無印良品提供
Gogoro x 無印良品聯名系列，推出7款機車配件系列。圖／無印良品提供
Gogoro x 無印良品聯名系列，推出7款機車配件系列。圖／無印良品提供

無印良品 品牌 Gogoro 電動機車

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