父親節送禮LINE有線上建議 送對好物老爸變身時尚潮男

父親節將至，路易威登（Luois Vuitton，簡稱LV）台灣官方LINE帳號今年父親節推出全新「禮品推薦功能」，從皮件、服飾、配件、鞋履和香水，到各種專為個人嗜好和消遣活動創作的小物，讓選送禮物更加便利！旅行為品牌精神的LV，今年Aerogram系列經典包款均換上中性的石色或黑色，小皮件則是充滿夏季感的綠色或藍色，Tambour Street Diver等腕表配件為日常穿著注入個人標誌品味，還有專為旅行設計的各種硬箱，打開放於家中展示也很適合。

以Patina古法染色等精湛皮革工藝聞名的紳士品牌Berluti，今年推出有別以往的全新色彩，墨綠色、紅酒色、和如含羞草般的金黃色，讓經典包款顯得更為年輕優雅。Tiffany & Co.最新推出的Tiffany Lock系列珠寶，設計中性摩登，一推出就成為許多時尚潮男不可或缺的配飾，以K金打造的鎖形手鐲、項鍊與戒指，完美象徵著家庭成員間的愛與承諾。義大利珠寶品牌DAMIANI，結合義大利傳統金工技藝和當代都會設計的Metropolitan大都會系列，則是獻給熟男父親的低調入門首選。 Tiffany Lock 18K白金戒指，43,500元。圖／Tiffany提供 LOUIS VUITTON Monogram Eclipse硬箱桌鐘 80毫米精鋼配石英機芯，16萬9,000元。圖／路易威登提供 Berluti Jour Off GM紅酒色皮革旅行袋，17萬1,000元。圖／Berluti提供 Tiffany Lock 18K白金鑲鑽戒指，11萬5,000元。圖／Tiffany提供 好萊塢男星馬克華伯格配戴Tiffany Lock系列手鐲。圖／Tiffany提供 DAMIANI Metropolitan系列18K拋光白金鑲鑽戒指，87,200元。圖／Tiffany提供 LOUIS VUITTON Tambour Street Diver Chronograph 46毫米精鋼自動腕表，32萬8,100元。圖／路易威登提供 路易威登台灣官方LINE帳號推出「禮品推薦功能」歡慶父親節。圖／路易威登提供 DAMIANI Metropolitan系列Apple Watch專屬外殼44毫米，29萬元。圖／Tiffany提供 BTS防彈少年團成員Jimin配戴Tiffany Lock系列手鐲。圖／Tiffany提供 Berluti Premier Jour Gulliver Scritto含羞草色皮革郵差包，65,500元。圖／Berluti提供 Tiffany 1837 Makers 27毫米腕表，10萬3,000元。圖／Tiffany提供 知名歌手菲董佩戴Tiffany Lock系列手鐲。圖／Tiffany提供 LOUIS VUITTON Thomas Œnologie開瓶器配件套裝，78,500元。圖／路易威登提供 Tiffany Lock 18K白金舖鑲鑽石手鐲，128萬元。圖／Tiffany提供 LOUIS VUITTON Tambour Horizon Light Up智能腕表，12萬6,100元。圖／路易威登提供 LOUIS VUITTON Coffret 8 Montres腕表珍藏硬箱，27萬8,000元。圖／路易威登提供