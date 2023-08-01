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父親節送禮LINE有線上建議 送對好物老爸變身時尚潮男

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登台灣官方LINE帳號推出「禮品推薦功能」歡慶父親節。圖／路易威登提供
路易威登台灣官方LINE帳號推出「禮品推薦功能」歡慶父親節。圖／路易威登提供

父親節將至，路易威登（Luois Vuitton，簡稱LV）台灣官方LINE帳號今年父親節推出全新「禮品推薦功能」，從皮件、服飾、配件、鞋履和香水，到各種專為個人嗜好和消遣活動創作的小物，讓選送禮物更加便利！旅行為品牌精神的LV，今年Aerogram系列經典包款均換上中性的石色或黑色，小皮件則是充滿夏季感的綠色或藍色，Tambour Street Diver等腕表配件為日常穿著注入個人標誌品味，還有專為旅行設計的各種硬箱，打開放於家中展示也很適合。

以Patina古法染色等精湛皮革工藝聞名的紳士品牌Berluti，今年推出有別以往的全新色彩，墨綠色、紅酒色、和如含羞草般的金黃色，讓經典包款顯得更為年輕優雅。Tiffany & Co.最新推出的Tiffany Lock系列珠寶，設計中性摩登，一推出就成為許多時尚潮男不可或缺的配飾，以K金打造的鎖形手鐲、項鍊與戒指，完美象徵著家庭成員間的愛與承諾。義大利珠寶品牌DAMIANI，結合義大利傳統金工技藝和當代都會設計的Metropolitan大都會系列，則是獻給熟男父親的低調入門首選。

Tiffany Lock 18K白金戒指，43,500元。圖／Tiffany提供
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LOUIS VUITTON Monogram Eclipse硬箱桌鐘 80毫米精鋼配石英機芯，16萬9,000元。圖／路易威登提供
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Berluti Jour Off GM紅酒色皮革旅行袋，17萬1,000元。圖／Berluti提供
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Tiffany Lock 18K白金鑲鑽戒指，11萬5,000元。圖／Tiffany提供
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好萊塢男星馬克華伯格配戴Tiffany Lock系列手鐲。圖／Tiffany提供
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DAMIANI Metropolitan系列18K拋光白金鑲鑽戒指，87,200元。圖／Tiffany提供
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LOUIS VUITTON Tambour Street Diver Chronograph 46毫米精鋼自動腕表，32萬8,100元。圖／路易威登提供
LOUIS VUITTON Tambour Street Diver Chronograph 46毫米精鋼自動腕表，32萬8,100元。圖／路易威登提供
路易威登台灣官方LINE帳號推出「禮品推薦功能」歡慶父親節。圖／路易威登提供
路易威登台灣官方LINE帳號推出「禮品推薦功能」歡慶父親節。圖／路易威登提供
DAMIANI Metropolitan系列Apple Watch專屬外殼44毫米，29萬元。圖／Tiffany提供
DAMIANI Metropolitan系列Apple Watch專屬外殼44毫米，29萬元。圖／Tiffany提供
BTS防彈少年團成員Jimin配戴Tiffany Lock系列手鐲。圖／Tiffany提供
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Berluti Premier Jour Gulliver Scritto含羞草色皮革郵差包，65,500元。圖／Berluti提供
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Tiffany 1837 Makers 27毫米腕表，10萬3,000元。圖／Tiffany提供
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知名歌手菲董佩戴Tiffany Lock系列手鐲。圖／Tiffany提供
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LOUIS VUITTON Thomas Œnologie開瓶器配件套裝，78,500元。圖／路易威登提供
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Tiffany Lock 18K白金舖鑲鑽石手鐲，128萬元。圖／Tiffany提供
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LOUIS VUITTON Tambour Horizon Light Up智能腕表，12萬6,100元。圖／路易威登提供
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LOUIS VUITTON Coffret 8 Montres腕表珍藏硬箱，27萬8,000元。圖／路易威登提供
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義大利 品牌 LINE 父親節

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