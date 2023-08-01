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父親節送禮LINE有線上建議 送對好物老爸變身時尚潮男
父親節將至，路易威登（Luois Vuitton，簡稱LV）台灣官方LINE帳號今年父親節推出全新「禮品推薦功能」，從皮件、服飾、配件、鞋履和香水，到各種專為個人嗜好和消遣活動創作的小物，讓選送禮物更加便利！旅行為品牌精神的LV，今年Aerogram系列經典包款均換上中性的石色或黑色，小皮件則是充滿夏季感的綠色或藍色，Tambour Street Diver等腕表配件為日常穿著注入個人標誌品味，還有專為旅行設計的各種硬箱，打開放於家中展示也很適合。
以Patina古法染色等精湛皮革工藝聞名的紳士品牌Berluti，今年推出有別以往的全新色彩，墨綠色、紅酒色、和如含羞草般的金黃色，讓經典包款顯得更為年輕優雅。Tiffany & Co.最新推出的Tiffany Lock系列珠寶，設計中性摩登，一推出就成為許多時尚潮男不可或缺的配飾，以K金打造的鎖形手鐲、項鍊與戒指，完美象徵著家庭成員間的愛與承諾。義大利珠寶品牌DAMIANI，結合義大利傳統金工技藝和當代都會設計的Metropolitan大都會系列，則是獻給熟男父親的低調入門首選。
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