咖啡渣孕育的美味！NespressoX小小樹食推「永續料理」

瑞士精品咖啡品牌Nespresso攜手米其林綠星蔬食餐廳「小小樹食」，推出「有機白菜廣式煎腸粉」、「有機地瓜葉櫛瓜燉飯」兩道聯名餐點。餐點選用的食材有機地瓜葉及黑葉白菜，都是從Nespresso在地合作小農以回收咖啡渣孕育而成。

Nespresso於2019年起Nespresso與台大園藝系開啟產學合作研究計畫。研究結果發現在咖啡渣的幫助下，不僅蔬菜鮮重、維他命C含量提升，更能減少蟲害，一解有機小農的最大難處。至今，全台已有25間以上有機農場使用Nespresso咖啡渣種植。

此次Nespresso攜手強調真食物、堅持不使用加工品、讓純粹簡單的健康飲食型態走入日常的米其林綠星餐廳小小樹食，共同推出聯名餐點，顛覆大眾對永續蔬食的想像，即日起至8月31日，兩道聯名蔬食料理在小小樹食台北大安店、敦南店、忠泰店限時推出。

小小樹食以廣東腸粉為靈感來源，使用餛飩皮取代腸粉漿，將黑葉白菜、蒟蒻、新豬肉、雞蛋及鹹蛋黃包裹在內後香煎，一口就能咬到黑葉白菜的清甜，也能充分鎖住食材原味。黑葉白菜來自Nespresso合作的桃園等地小農，以咖啡渣孕育而成，在香煎後釋出自身水分，散發出清甜香氣，爽口適合夏季。

「有機地瓜葉櫛瓜燉飯」使用有別於傳統青醬製法，巧思以Nespresso合作小農以咖啡渣種植的地瓜葉及動福蛋製成醬汁，保留有機地瓜葉的風味，也翻轉傳統青醬的油膩感。義大利米則以Nespresso環遊世界大杯咖啡/上海及白酒特製的咖啡白醬燉煮，並加入柳松菇及玉米筍拌炒，口味上充滿層次感。燉飯鋪上櫛瓜與炙燒起士帕瑪森，融和整體風味，最後再以心型炸地瓜葉片、咖啡粉作為點綴，清香不膩口，也散發著淡淡的咖啡香氣。

此外，為迎接父親節到來，Nespresso與小小樹食也推出「父親節限定─提拉米蘇慕斯蛋糕」，以巧克力米戚風為基底，並選用 Nespresso 環遊世界大杯咖啡/上海製作成提拉米蘇慕斯，除了能吃到濃濃的咖啡與可可香氣，還能品嘗榛果可可酥的獨特口感與風味。即日起至8月31日、須提前三天於小小樹食台北大安店、敦南店預定。