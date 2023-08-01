浪琴表Longines獻父親節推薦表款 滿足全風格老爸

父親節即將在下周來到，瑞士饒富悠久歷史的鐘表品牌浪琴（Longines）特別推薦了Flagship Heritage系列、Master巨擘系列與Spirit Zulu Time多款時計，以懷舊、經典、活力等多重風格，向普天下父親獻上致意。

Flagship Heritage系列表款以一款1957年的骨董表款為基礎重新設計，38.5毫米精鋼表殼內，立體的小時時標搭配上五分鐘刻度，同時日期與月相顯示結合在六點鐘方向的次表圈，共有銀色、精鋼搭配金色時標、藍色面盤搭配銀色時標三種組合，悉數運用新一代搭載矽游絲的L899.5自動上鍊機芯，並具備72小時動力儲存。

象徵指標性意義的Master巨擘系列，以品牌190周年精鋼紀念款再延伸，碳黑色面盤搭配金色細節、鮭魚色面盤搭配藍鋼指針，兩款使用25,200振頻的L893自動上鍊機芯，並在古典雋永中流露出父親不隨歲月更迭的威嚴與典範；而對於依然展現活力、頻繁商務出差的老爸，浪琴則推薦以Spirit Zulu Time先行者世界時區腕表，表款除了防水性能達100米、面盤具備Super-Luminova夜光塗料，具備抗磁矽游絲的L844.4機械機芯並可以面盤上的紅色箭頭指針顯示世界其他時區時間。