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浪琴表Longines獻父親節推薦表款 滿足全風格老爸

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
具有世界時區功能的Spirit Zulu Time腕表，滿足老爸喜愛走跳、環遊世界的活力風格。圖／Longines提供
具有世界時區功能的Spirit Zulu Time腕表，滿足老爸喜愛走跳、環遊世界的活力風格。圖／Longines提供

父親節即將在下周來到，瑞士饒富悠久歷史的鐘表品牌浪琴（Longines）特別推薦了Flagship Heritage系列、Master巨擘系列與Spirit Zulu Time多款時計，以懷舊、經典、活力等多重風格，向普天下父親獻上致意。

Flagship Heritage系列表款以一款1957年的骨董表款為基礎重新設計，38.5毫米精鋼表殼內，立體的小時時標搭配上五分鐘刻度，同時日期與月相顯示結合在六點鐘方向的次表圈，共有銀色、精鋼搭配金色時標、藍色面盤搭配銀色時標三種組合，悉數運用新一代搭載矽游絲的L899.5自動上鍊機芯，並具備72小時動力儲存。

象徵指標性意義的Master巨擘系列，以品牌190周年精鋼紀念款再延伸，碳黑色面盤搭配金色細節、鮭魚色面盤搭配藍鋼指針，兩款使用25,200振頻的L893自動上鍊機芯，並在古典雋永中流露出父親不隨歲月更迭的威嚴與典範；而對於依然展現活力、頻繁商務出差的老爸，浪琴則推薦以Spirit Zulu Time先行者世界時區腕表，表款除了防水性能達100米、面盤具備Super-Luminova夜光塗料，具備抗磁矽游絲的L844.4機械機芯並可以面盤上的紅色箭頭指針顯示世界其他時區時間。

希望老爸就算70、80歲也要活力走跳跳，世界到處旅遊，父親健康、活力，就是身為人子人女的最大財富了。

Flagship Heritage系列腕表，10萬300元。圖／Longines提供
Flagship Heritage系列腕表，10萬300元。圖／Longines提供
具有瑞士天文台認證的Spirit Zulu Time世界時區腕表，面盤上五顆星與Chronometer的字樣，象徵品牌恆常追求最高品質與精準的決心。圖／Longines提供
具有瑞士天文台認證的Spirit Zulu Time世界時區腕表，面盤上五顆星與Chronometer的字樣，象徵品牌恆常追求最高品質與精準的決心。圖／Longines提供
Master巨擘系列腕表，79,100元。圖／Longines提供
Master巨擘系列腕表，79,100元。圖／Longines提供
Flagship Heritage系列腕表封閉式的後底蓋上，有著懷舊的古典帆船圖騰，也象徵父親在家庭中扮演著重要角色。圖／Longines提供
Flagship Heritage系列腕表封閉式的後底蓋上，有著懷舊的古典帆船圖騰，也象徵父親在家庭中扮演著重要角色。圖／Longines提供

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