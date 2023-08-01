總是想念日本？沒關係樂高把日式庭園、「姬路城」都搬來了 讓你有「回家」的感覺

台灣在今年開放出國旅遊的限制，交通部觀光局統計光是2023年的第一季到日本玩的人共80萬2150人次，佔總出國人次約40%，顯見國人對於日本美食、文化的熱愛。於是樂高積木（LEGO）也看到這股趨勢，首度於建築系列推出日本名城「姬路城」的組合，並在ICONS系列呈現以日式庭園為靈感的「寧靜庭園」，讓把日本當作第二故鄉的人能收藏，頓時有「回家」的感受。

姬路城作為日本國寶之一，雄偉的石牆與錯綜複雜的櫓，見證歷史的千年沉淀，由於其保存度相當完好，也被稱為「日本第一名城」。樂高積木的「21060姬路城」盒組，便細緻呈現城堡的櫓、廊道和獨特的不對稱城牆。值得一提的是設計師為了要讓玩家感受姬路城的建築特色，這款積木盒組還能打開，讓人一窺內部結構，相當別緻。而且隨「21060姬路城」盒組還會附有盛開櫻花與綠樹的積木，讓收藏者能隨季節更迭去變化視覺效果。ICONS系列的「寧靜庭園」則是融合了日本名園「兼六園」、「偕樂園」等特色，重現了拱橋、小河、錦鯉、石燈以及有精緻茶室的亭閣。如同「21060姬路城」盒組一樣，其中的亭閣同樣能打開，看到樂高細膩打造的抹茶組，立刻就能讓人有療癒感。

樂高積木的「21060姬路城」盒組，細緻呈現城堡的櫓、廊道和獨特的不對稱城牆。圖／LEGO提供

除了日式風格積木盒組之外，樂高預計於8月18日起為期10天，選在中山站線形公園，打造「日本祭」快閃店。將推出挑戰活動，屆時只要於快閃店拍照打卡分享，就有機會抽中樂高日本祭盒組，且消費滿2,000元再贈送「戀戀桃花瓶」一組，與消費者一同沉浸在日本氛圍。

ICONS系列的「寧靜庭園」其中的亭閣同樣能打開，看到樂高細膩打造的抹茶組，立刻就能讓人有療癒感。圖／LEGO提供

值得一提的是設計師為了要讓玩家感受姬路城的建築特色，「21060姬路城」盒組還能打開，讓人一窺內部結構，相當別緻。記者曾智緯／攝影