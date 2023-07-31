電影「芭比」熱賣引熱議 「肯尼」萊恩葛斯林穿搭從戲裡帥到戲外 就靠TAG Heuer來幫襯

「芭比」在全球熱賣，也造就出流行問候語，包括「你『芭比』沒？」、「你刷（看）幾次芭比了？」堪稱是現象級電影。加上主角群先起在全球跑透透宣傳，也大多呼應扮演角色來穿搭，引起熱議。不僅女主角瑪格羅比被稱為「人間芭比」、男主角萊恩葛斯林的造型，也同樣被許多網友討論。

誰說芭比粉只有女生才可以駕馭？萊恩葛斯林先前於電影「芭比」宣傳時，就曾以水藍西裝外套內搭粉紅色襯衫，並配戴TAG Heuer Carrera日期 36毫米粉紅面自動腕表，透過撞色展現夏日時尚感更與劇中角色相呼應。或是以薄荷藍的透膚材質短袖襯衫，隱約讓人看到在底下的白色背心，透露出性感，尤其是還搭配了TAG Heuer Carrera日期39毫米自動腕表，展現俐落率性。擁有健康小麥膚色的萊恩葛斯林還曾單穿草莓雪酪色襯衫，敞開胸前紐扣，加上一只TAG Heuer Carrera自動計時腕表，散發滿滿男性費洛蒙。

為了完整電影「芭比」中，男主角萊恩葛斯林所飾演的「肯尼」一角，TAG Heuer也出借了骨董腕表給劇組。圖／摘自frederic.arnault instagram

身為TAG Heuer品牌大使的萊恩葛斯林在「芭比」的電影宣傳時，也克盡職責，將品牌腕表戴好戴滿。但不僅戲外如此，為了搭配電影復古懷舊的氛圍，TAG Heuer同時出借了三款Carrera系列骨董腕表，給劇中的「肯尼」搭配使用，也讓非鐘表迷也能感受到品牌對於電影的重視。特別是今年為Carrera系列問世60周年，與全球賣座電影連結，別具意義。

電影「芭比」男主角萊恩葛斯林配戴TAG Heuer Carrera 日期39毫米自動腕表。圖／TAG Heuer提供

電影「芭比」男主角萊恩葛斯林配戴TAG Heuer Carrera日期36毫米自動腕表。圖／TAG Heuer提供

電影「芭比」男主角萊恩葛斯林配戴TAG Heuer Carrera自動計時碼表。圖／摘自imdb網站

泰格豪雅Carrera系列自動計時碼表，精鋼表殼，約19萬8,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera系列日期 36毫米粉紅面自動腕表，精鋼表殼、表鍊，約10萬4,300元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera系列日期 36毫米粉紅面自動腕表，精鋼表殼、表鍊，約10萬4,300元。圖／TAG Heuer提供