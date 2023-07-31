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電影「芭比」熱賣引熱議 「肯尼」萊恩葛斯林穿搭從戲裡帥到戲外 就靠TAG Heuer來幫襯

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
「芭比」在全球熱賣，不僅女主角瑪格羅比被稱為「人間芭比」、男主角萊恩葛斯林的造型，也同樣被許多網友討論。圖／摘自imdb網站、TAG Heuer提供
「芭比」在全球熱賣，不僅女主角瑪格羅比被稱為「人間芭比」、男主角萊恩葛斯林的造型，也同樣被許多網友討論。圖／摘自imdb網站、TAG Heuer提供

芭比」在全球熱賣，也造就出流行問候語，包括「你『芭比』沒？」、「你刷（看）幾次芭比了？」堪稱是現象級電影。加上主角群先起在全球跑透透宣傳，也大多呼應扮演角色來穿搭，引起熱議。不僅女主角瑪格羅比被稱為「人間芭比」、男主角萊恩葛斯林的造型，也同樣被許多網友討論。

誰說芭比粉只有女生才可以駕馭？萊恩葛斯林先前於電影「芭比」宣傳時，就曾以水藍西裝外套內搭粉紅色襯衫，並配戴TAG Heuer Carrera日期 36毫米粉紅面自動腕表，透過撞色展現夏日時尚感更與劇中角色相呼應。或是以薄荷藍的透膚材質短袖襯衫，隱約讓人看到在底下的白色背心，透露出性感，尤其是還搭配了TAG Heuer Carrera日期39毫米自動腕表，展現俐落率性。擁有健康小麥膚色的萊恩葛斯林還曾單穿草莓雪酪色襯衫，敞開胸前紐扣，加上一只TAG Heuer Carrera自動計時腕表，散發滿滿男性費洛蒙。

為了完整電影「芭比」中，男主角萊恩葛斯林所飾演的「肯尼」一角，TAG Heuer也出借了骨董腕表給劇組。圖／摘自frederic.arnault instagram
為了完整電影「芭比」中，男主角萊恩葛斯林所飾演的「肯尼」一角，TAG Heuer也出借了骨董腕表給劇組。圖／摘自frederic.arnault instagram

身為TAG Heuer品牌大使的萊恩葛斯林在「芭比」的電影宣傳時，也克盡職責，將品牌腕表戴好戴滿。但不僅戲外如此，為了搭配電影復古懷舊的氛圍，TAG Heuer同時出借了三款Carrera系列骨董腕表，給劇中的「肯尼」搭配使用，也讓非鐘表迷也能感受到品牌對於電影的重視。特別是今年為Carrera系列問世60周年，與全球賣座電影連結，別具意義。

電影「芭比」男主角萊恩葛斯林配戴TAG Heuer Carrera 日期39毫米自動腕表。圖／TAG Heuer提供
電影「芭比」男主角萊恩葛斯林配戴TAG Heuer Carrera 日期39毫米自動腕表。圖／TAG Heuer提供

電影「芭比」男主角萊恩葛斯林配戴TAG Heuer Carrera日期36毫米自動腕表。圖／TAG Heuer提供
電影「芭比」男主角萊恩葛斯林配戴TAG Heuer Carrera日期36毫米自動腕表。圖／TAG Heuer提供

電影「芭比」男主角萊恩葛斯林配戴TAG Heuer Carrera自動計時碼表。圖／摘自imdb網站
電影「芭比」男主角萊恩葛斯林配戴TAG Heuer Carrera自動計時碼表。圖／摘自imdb網站

泰格豪雅Carrera系列自動計時碼表，精鋼表殼，約19萬8,500元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera系列自動計時碼表，精鋼表殼，約19萬8,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera系列日期 36毫米粉紅面自動腕表，精鋼表殼、表鍊，約10萬4,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera系列日期 36毫米粉紅面自動腕表，精鋼表殼、表鍊，約10萬4,300元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera系列日期 36毫米粉紅面自動腕表，精鋼表殼、表鍊，約10萬4,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera系列日期 36毫米粉紅面自動腕表，精鋼表殼、表鍊，約10萬4,300元。圖／TAG Heuer提供

為了完整電影「芭比」中，男主角萊恩葛斯林所飾演的「肯尼」一角，TAG Heuer也出借了骨董腕表給劇組。圖／摘自frederic.arnault instagram
為了完整電影「芭比」中，男主角萊恩葛斯林所飾演的「肯尼」一角，TAG Heuer也出借了骨董腕表給劇組。圖／摘自frederic.arnault instagram

電影 腕表 品牌 芭比 瑪格羅比

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