三星Galaxy Tab S9系列旗艦平板8月18日在台上市 鍵盤套組預購最高送2萬元大禮

三星宣布全新Galaxy Tab S9系列旗艦平板將於8月18日起在全台三星智慧館、三星商城及各大通路正式上市，一次推出Galaxy Tab S9 Ultra、Tab S9+、Tab S9共3款，提供黑耀灰、米霧白2色，皆有5G及Wi-Fi版可供選擇，單機建議售價23,990元起；3款機型亦各自推出鍵盤套裝組，建議售價27,290元起。其中星粉們狂敲碗的Galaxy Tab S9系列鍵盤套裝組特於8月4日至8月13日在全台三星智慧館、三星商城及指定通路限量開放預購，於9月3日23:59前完成預購取貨，並上網登錄即可獲得「Samsung Care+全星守護行動裝置全機保障二年期」、5合1數位轉接頭，以及防眩光螢幕保護貼等實用好禮，總價值最高超過2萬元，星粉們千萬別錯過。

Samsung Galaxy Tab S9系列平板為Tab S系列首度搭載IP68防塵防水功能的機種，採用Armor鋁合金材質，並升級搭載Dynamic AMOLED 2X面板，支援光線追蹤技術創新的Vision Booster技術可根據環境光線自動調整螢幕亮度。星粉最愛的S Pen升級支援IP68防塵防水、雙方向充電，筆身按鈕感壓回饋再優化，書寫、繪圖操控更精準；創作者用戶還可升級為S Pen Creator Edition，握持手感、筆尖角度都提供更靈活的運用。