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2大訣竅形塑職場新鮮人特色穿搭 現代簡約都會、細膩法式風格 秒提升個人質感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
agnès b.因應職場新鮮人的著裝需求， 推出一系列剪裁俐落的男、女裝單品，烘托出個人質感。圖／agnès b.提供
agnès b.因應職場新鮮人的著裝需求， 推出一系列剪裁俐落的男、女裝單品，烘托出個人質感。圖／agnès b.提供

初入職場想要讓人留下印象，或是形塑個人特色，簡單俐落造型，幾乎是最佳選擇，還保有專業感。法國時尚品牌agnès b.因應職場新鮮人的著裝需求， 融合現代簡約都會風格與法式細膩品味，一系列剪裁俐落的男、女裝單品，烘托出個人質感。

像是具多元搭配性的經典Snap Cardigan開襟外套，從材質、剪裁、衣領與鈕釦等變換出多種款式，營造視覺效果豐富的職場造型。可單穿作為上衣，搭襯針織半身裙、西裝褲，展現經典法式韻味。而剪裁流暢修身的小黑洋裝，不僅適合作為日常工作服，在出席會議、晚宴派對時，更能突顯女性知性且優雅的氣質。而男性商務造型不可缺少的襯衫，agnès b.則融入工裝元素，設置貼式口袋，並以拉鍊開闔取代鈕釦，輪廓簡潔具現代風格。適合正式與休閒場合的Polo衫，裝飾同色系壓釦、b. Logo刺繡等細節，能與西裝配搭出Smart Casual造型，讓正式中又兼具活力感。

新加坡時尚品牌PEDRO本季的Studio系列袋包、鞋履以翻玩千鳥格紋為設計亮點，營造時髦多變形象。圖／PEDRO提供
新加坡時尚品牌PEDRO本季的Studio系列袋包、鞋履以翻玩千鳥格紋為設計亮點，營造時髦多變形象。圖／PEDRO提供

不僅是服飾，配件搭配也很重要，因此新加坡時尚品牌PEDRO本季的Studio系列，則不能錯過。這一次以翻玩千鳥格紋為設計亮點，除了經典黑白色系之外，也推出胭脂粉色、海軍藍色等多種配色，營造時髦多變形象。Rift皮革單肩包，硬挺包身結合圓潤邊角，變化出柔美氣息。系列暢銷單品Kate 皮革信封包維持以往的俐落設計，小面積格紋給人注重細節的印象。另外，還能搭配Kate皮革高跟鞋，採用小羊皮製成，舒適跟高讓人走出典雅步伐；Ursula尖頭高跟鞋，素雅簡約更能營造幹練形象，展露自信無畏態度。

agnès b.剪裁流暢修身的小黑洋裝 展現女性知性且優雅的氣質。圖／agnès b.提供
agnès b.剪裁流暢修身的小黑洋裝 展現女性知性且優雅的氣質。圖／agnès b.提供

agnès b. Swing短袖開襟外套，5,580元。圖／agnès b.提供
agnès b. Swing短袖開襟外套，5,580元。圖／agnès b.提供

agnès b.針織半身裙，10,580元。圖／agnès b.提供
agnès b.針織半身裙，10,580元。圖／agnès b.提供

agnès b.男裝Métro拉鍊式襯衫，7,980元。圖／agnès b.提供
agnès b.男裝Métro拉鍊式襯衫，7,980元。圖／agnès b.提供

PEDRO Studio系列Rift皮革托特包，4,890元。圖／PEDRO提供
PEDRO Studio系列Rift皮革托特包，4,890元。圖／PEDRO提供

PEDRO Studio系列Kate皮革高跟鞋，3,690元。圖／PEDRO提供
PEDRO Studio系列Kate皮革高跟鞋，3,690元。圖／PEDRO提供

PEDRO Studio系列Ursula皮革高跟鞋，3,890元。圖／PEDRO提供
PEDRO Studio系列Ursula皮革高跟鞋，3,890元。圖／PEDRO提供

PEDRO Studio系列Rift皮革單肩包，4,690元。圖／PEDRO提供
PEDRO Studio系列Rift皮革單肩包，4,690元。圖／PEDRO提供

職場 高跟鞋

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