2大訣竅形塑職場新鮮人特色穿搭 現代簡約都會、細膩法式風格 秒提升個人質感
初入職場想要讓人留下印象，或是形塑個人特色，簡單俐落造型，幾乎是最佳選擇，還保有專業感。法國時尚品牌agnès b.因應職場新鮮人的著裝需求， 融合現代簡約都會風格與法式細膩品味，一系列剪裁俐落的男、女裝單品，烘托出個人質感。
像是具多元搭配性的經典Snap Cardigan開襟外套，從材質、剪裁、衣領與鈕釦等變換出多種款式，營造視覺效果豐富的職場造型。可單穿作為上衣，搭襯針織半身裙、西裝褲，展現經典法式韻味。而剪裁流暢修身的小黑洋裝，不僅適合作為日常工作服，在出席會議、晚宴派對時，更能突顯女性知性且優雅的氣質。而男性商務造型不可缺少的襯衫，agnès b.則融入工裝元素，設置貼式口袋，並以拉鍊開闔取代鈕釦，輪廓簡潔具現代風格。適合正式與休閒場合的Polo衫，裝飾同色系壓釦、b. Logo刺繡等細節，能與西裝配搭出Smart Casual造型，讓正式中又兼具活力感。
不僅是服飾，配件搭配也很重要，因此新加坡時尚品牌PEDRO本季的Studio系列，則不能錯過。這一次以翻玩千鳥格紋為設計亮點，除了經典黑白色系之外，也推出胭脂粉色、海軍藍色等多種配色，營造時髦多變形象。Rift皮革單肩包，硬挺包身結合圓潤邊角，變化出柔美氣息。系列暢銷單品Kate 皮革信封包維持以往的俐落設計，小面積格紋給人注重細節的印象。另外，還能搭配Kate皮革高跟鞋，採用小羊皮製成，舒適跟高讓人走出典雅步伐；Ursula尖頭高跟鞋，素雅簡約更能營造幹練形象，展露自信無畏態度。
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