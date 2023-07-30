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《芭比》中最想擁有的粉紅夢幻逸品！發現正港香奈兒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
瑪格羅比演出話題賣座片《芭比》，拎裝飾雙C logo的愛心造型等菱格紋包。圖／香奈兒提供
瑪格羅比演出話題賣座片《芭比》，拎裝飾雙C logo的愛心造型等菱格紋包。圖／香奈兒提供

你《芭比》（Barbie）了嗎？今夏席捲全球的最熱電影之一，就是由奧斯卡提名導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導編劇、數度入圍奧斯卡的女星瑪格羅比（Margot Robbie）主演、製片的《芭比》。瑪格羅比身為香奈兒（CHANEL）品牌大使，不只電影中多套戲服來自香奈兒，甚至連萊恩葛斯林（Ryan Gosling）演的肯尼滑雪的時候也被「愛屋及烏」得到香奈兒戲服呢！

其實，在電影上檔前，身兼製片的女主角瑪格羅比在接受訪問的時候就曾透露劇中粉紅世界一套又一套的服裝，有許多是來自夢幻品牌香奈兒：「你會發現很多香奈兒，芭比最愛香奈兒了！片中我有幸穿上多套由香奈兒精心設計的服飾。芭比的心態是所有的飾品配件她都要擁有，好比說她一定會戴上帽子或蝴蝶結，還有耳環和飾品。這些飾品是絕對的誇張搶眼，像大項鍊和大耳環。而帽子從來不是為了遮陽，而是另一項配件，還有包包、鞋子，全部都要！真的太好玩了。」

劇中三款高級時裝系列、一套滑雪運動系列、一件經典洋裝，共有五套戲服是由香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）設計的，將芭比的經典造型搬上大銀幕，而且除了大家一眼就辨識出的愛心造型等菱格紋包之外，還各式各樣的配件也都來自香奈兒，包括COCO NEIGE滑雪運動系列的眼罩式太陽眼鏡、彩虹反光手環和訂製的珠寶飾品、Maison Michel帽子工坊帽款等。原來，負責打點造型的是曾獲奧斯卡獎肯定的電影服裝設計師賈桂琳杜倫（Jacqueline Durran），她本人就是香奈兒的品牌好友，五套粉紅色戲服分別出自高級時裝系列、COCO BEACH度假系列及COCO NEIGE滑雪運動系列，完美呈現芭比角色在電影中的旅程。

瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片《芭比》。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片《芭比》。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片《芭比》。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片《芭比》。圖／香奈兒提供
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瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片《芭比》。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片《芭比》。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片《芭比》。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片《芭比》。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片《芭比》。圖／香奈兒提供

香奈兒 電影

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