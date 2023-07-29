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性感還是魅惑！七夕唇膏來了 YSL、亞曼尼推限定款

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
亞曼尼完美絲絨持久氣墊粉盒麂皮紅／1,500元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼完美絲絨持久氣墊粉盒麂皮紅／1,500元。圖／亞曼尼提供

七夕情人節將至，也是美妝品牌的重要商機，紛紛推出限定款，不管是女生買來自己用，或是男生送給另一半，都是最佳選擇。YSL主打魅惑奔放感，推出限定夜惑熾愛系列的限定版唇膏，唇膏包裝上還有巧思；亞曼尼主打奢華絲絨訂製唇萃，推出限定4色選，還有完美絲絨持久氣墊粉盒 麂皮紅，大玩紅色的性感魅力。

YSL向來呈現出奔放不羈、打破框架的形象，推出的夜惑熾愛系列，最特別的是唇膏管身，在夜晚中會散發出夜光，一整個絕對搶眼。限定版包括奢華緞面絲絨唇膏#21、#1966兩種色選，採用訂製斜角科技能精準勾勒出美唇角度；以及奢華緞面絨霧唇膏#302與#314，增加美唇精油，一擦上就能閃亮全場。

只要購買2支夜惑熾愛限定版唇膏，就送夜惑熾愛限定提袋、夜惑熾愛限定迷你唇膏收納包。單筆消費滿10,000元（需含任一香水與夜惑熾愛唇膏限定版），送夜惑熾愛限定心型禮盒、夜惑熾愛限定迷你唇膏收納包。

亞曼尼在七夕推出限定4色的奢華絲絨訂製唇萃，整體以多了點朦朧的棕紅色為主，代表著愛情的四個階段，戀情萌芽的#113悸動奶橘、肆意升溫的#218曖昧裸棕、炙熱沸騰的#321熱戀粉棕、共譜永恆的#423誓愛磚紅；還有完美絲絨持久氣墊粉盒麂皮紅，換上麂皮紅外殼，放射線條代表對愛的渴望，另外也推出多款禮盒。

YSL七夕推出夜惑熾愛限定版系列唇膏。圖／YSL提供
YSL七夕推出夜惑熾愛限定版系列唇膏。圖／YSL提供
亞曼尼完美絲絨持久氣墊粉盒麂皮紅／1,500元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼完美絲絨持久氣墊粉盒麂皮紅／1,500元。圖／亞曼尼提供
YSL七夕推出夜惑熾愛限定版系列唇膏。圖／YSL提供
YSL七夕推出夜惑熾愛限定版系列唇膏。圖／YSL提供
YSL夜惑熾愛限定版奢華緞面絲絨唇膏#1966／1,550元。圖／YSL提供
YSL夜惑熾愛限定版奢華緞面絲絨唇膏#1966／1,550元。圖／YSL提供
亞曼尼奢華絲絨訂製唇萃愛意漸濃系列／1,450元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼奢華絲絨訂製唇萃愛意漸濃系列／1,450元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼奢華絲絨訂製唇萃愛意漸濃系列／1,450元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼奢華絲絨訂製唇萃愛意漸濃系列／1,450元。圖／亞曼尼提供

七夕 YSL 女生

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