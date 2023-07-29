性感還是魅惑！七夕唇膏來了 YSL、亞曼尼推限定款

七夕情人節將至，也是美妝品牌的重要商機，紛紛推出限定款，不管是女生買來自己用，或是男生送給另一半，都是最佳選擇。YSL主打魅惑奔放感，推出限定夜惑熾愛系列的限定版唇膏，唇膏包裝上還有巧思；亞曼尼主打奢華絲絨訂製唇萃，推出限定4色選，還有完美絲絨持久氣墊粉盒 麂皮紅，大玩紅色的性感魅力。

YSL向來呈現出奔放不羈、打破框架的形象，推出的夜惑熾愛系列，最特別的是唇膏管身，在夜晚中會散發出夜光，一整個絕對搶眼。限定版包括奢華緞面絲絨唇膏#21、#1966兩種色選，採用訂製斜角科技能精準勾勒出美唇角度；以及奢華緞面絨霧唇膏#302與#314，增加美唇精油，一擦上就能閃亮全場。

只要購買2支夜惑熾愛限定版唇膏，就送夜惑熾愛限定提袋、夜惑熾愛限定迷你唇膏收納包。單筆消費滿10,000元（需含任一香水與夜惑熾愛唇膏限定版），送夜惑熾愛限定心型禮盒、夜惑熾愛限定迷你唇膏收納包。