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藝術家阪脇郁子與沈禎對談華日藝術

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
2023遠東藝術人文講座《在我眼裡的 華日藝術－阪脇郁子x沈禎 名家對談》今天在遠東飯店舉行，兩位藝術家阪脇郁子（右）及沈禎（左）各自用錄影與現場揮毫方式說明創作理念。記者潘俊宏／攝影
2023遠東藝術人文講座《在我眼裡的 華日藝術－阪脇郁子x沈禎 名家對談》今天在遠東飯店舉行，兩位藝術家阪脇郁子（右）及沈禎（左）各自用錄影與現場揮毫方式說明創作理念。記者潘俊宏／攝影

徐元智紀念基金會今天邀請日本知名畫家阪脇郁子與台灣知名畫家沈禎進行一場中華書畫與日本繪畫藝術的交流對談，透過兩位不同文化背景的藝術家視角，各自以錄影與即席創作的方式和與會者說明創作理念與想法，帶來一場精彩美學饗宴。

阪脇郁子出生於日本京都，分別在日本京都及中國北京學習水墨畫及鉛筆畫，同時也擅長油彩畫，其作品獲獎無數，作品之一「菊川大夫」於2019年獲得Women’s Forum巴黎總部收藏。阪脇郁子表示，人的想法會改變的事物的看法，所以畫家要先練眼力才能提高繪畫技巧，創作過程很多都是生活事物帶來的啟發。

沈禎老師當過中華民國漫畫學會理事長、中華兩岸文化藝術基金會副會長等，其作品之一「中華聖母」榮獲羅馬梵諦岡教廷收藏。沈禎表示，自己是無可救藥的樂觀主義者，畫畫不會讓我們生氣，要學著跟自己的潛意識對話，對未來保持希望，並不斷超越自己，也讓創作內容與風格不斷創新。

2023遠東藝術人文講座《在我眼裡的 華日藝術－阪脇郁子x沈禎 名家對談》今天在遠東飯店舉行，現場聽眾拿著手機拍照或錄影專注聆聽。記者潘俊宏／攝影
2023遠東藝術人文講座《在我眼裡的 華日藝術－阪脇郁子x沈禎 名家對談》今天在遠東飯店舉行，現場聽眾拿著手機拍照或錄影專注聆聽。記者潘俊宏／攝影
2023遠東藝術人文講座《在我眼裡的 華日藝術－阪脇郁子x沈禎 名家對談》今天在遠東飯店舉行，兩位藝術家阪脇郁子（左二）及沈禎（左一）就藝術創作理念與想法彼此交流。記者潘俊宏／攝影
2023遠東藝術人文講座《在我眼裡的 華日藝術－阪脇郁子x沈禎 名家對談》今天在遠東飯店舉行，兩位藝術家阪脇郁子（左二）及沈禎（左一）就藝術創作理念與想法彼此交流。記者潘俊宏／攝影
2023遠東藝術人文講座《在我眼裡的 華日藝術－阪脇郁子x沈禎 名家對談》今天在遠東飯店舉行，兩位藝術家阪脇郁子（左二）及沈禎（左一）各自用錄影與現場揮毫方式說明創作理念。記者潘俊宏／攝影
2023遠東藝術人文講座《在我眼裡的 華日藝術－阪脇郁子x沈禎 名家對談》今天在遠東飯店舉行，兩位藝術家阪脇郁子（左二）及沈禎（左一）各自用錄影與現場揮毫方式說明創作理念。記者潘俊宏／攝影

日本 京都 羅馬

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