牽起半世紀緣分讓藝術家於此相遇 誠品畫廊「李元佳、洪藝真、郭思敏聯展」

「剛進展場時，你可能會分不清，以為全是同個作者的作品，但這三位藝術家其實互不相識，出生年份更超越了半世紀，而他們在這裡相遇了，還透過作品對話，這真是很神奇的事。」聊及三位藝術家李元佳、洪藝真、郭思敏，誠品畫廊總監趙琍眼底閃起光亮。

正於誠品畫廊展出的「李元佳、洪藝真、郭思敏聯展」說來有些奇幻，三人背景不同，卻皆以抽象創作見長，藝術本質亦相去不遠。李元佳從繪畫出發，一步步擴展至複合媒材甚至行為藝術；洪藝真同樣繪畫出身，但加入工業原料、雕塑技巧和精神，並以複製翻模的形式使畫看來像分身、又像原作；畢業於耶魯建築研究所的郭思敏則透過雕塑作品形成的點線面元素，試著在具體空間裡探索抽象真諦。

「會把他們三人放在一起，是因為他們都有『現代主義』那種簡潔跟內斂的精神，色彩簡單、語彙明確，而且他們都跟建築有關，雖然養成經歷不一樣，創作思維和質感卻很接近，這很難得。」

●宇宙點的寂寞與多情

「點是萬物的開始亦是終止。」1929年出生的李元佳，最知名的創作概念便是「宇宙點」，他本是中國廣西人，後到台北接受師範體系的美術訓練，並曾向「台灣現代藝術導師」李仲生學畫，而後前往義大利，最後定居於英國坎布里亞，李元佳在偌大畫布上，以書法筆跡轉化成的點象徵宇宙起源，「宇宙點」也表達了他對時間、空間、生命主題的探求。

李元佳一生漂泊，十歲左右被阿姨與姨丈收養，晚年得知生母在中國貧病交織，但彼時陷於英國的房屋官司糾紛無法抽身，加上積勞成疾，最後在異鄉抑鬱而終。他生前不懈創作，在義大利時為了維生至家具店打工，狹小的倉庫和各式材料就是他的創作來源，深受現代主義影響的他，卻試著打破其理性工整，儘管已近百年，但不論美感或概念，如今看來都不過時。

●雕塑探究繪畫

就在「李元佳美術館」於英國成立的1971年，洪藝真在台南出生了，宛如命定一般，洪藝真大學時也選擇到了英國念書，兩人生在不同的時代，卻有著巧合而相似的軌跡。

自英國瑞丁大學以創作博士畢業，洪藝真求學時期就開始研究繪畫、空間與材料之間的關係，突破繪畫僅止於在平面上表現或再現的概念，包括重組畫布、顏料、內框三種基本元素，解構繪畫既有的物理框架，延展出空間結構，「她和李元佳都是屬於繪畫領域，但他們的作品卻都有著雕塑跟建築感。」

趙琍指著牆上的洪藝真作品，其以玻璃纖維複製自己的畫布作品，或開模再現畫布上的紋路肌理，並將這層壓克力顏料皮膜移植到畫布上，進一步展開「何謂原作？」等本質性的哲學辯證，相當有意思。但過度投入創作的她，卻也因此於2011年過勞而終，讓趙琍感到相當可惜。

而與洪藝真作品相映的，是展場正中央那座出自郭思敏之手的「境外之石」，鮮黃色外型為冷靜內斂的展場提出精神也帶來活潑感。郭思敏是的作品皆展露出簡練而優美的線條，除了「境外之石」，「虛實間」與「冉冉」系列都可見到她深厚的建築底子，她透過不鏽鋼、鐵等金屬焊接出幾何造型，再經由上漆、生鏽、止繡、刮磨等過程，試著捕捉非具象的空間秩序。

「我們一路走來遇到很多不同藝術家，但回歸到誠品畫廊本身的方向，『質感』還是主要的依歸，這些作品或許有不同的語言和表達方式，但它們終究會收攏在一個質感裡，就算有點裝飾性，也是一種簡練的古典。」隨著趙琍漫步在展間，三人的作品保持著距離，卻又像在展開某場親密的對話，聯展於此有了意義，那不只是讓眾人認識三位藝術家，更讓他們三人穿越了時空，找到彼此。

●展覽資訊

李元佳、洪藝真、郭思敏 聯展

展期：即日起至8月5日

地點：誠品畫廊∣台北市信義區菸廠路88號B1（誠品生活松菸店）