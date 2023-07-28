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身分證號有5、2、8任兩碼 第2人5折！六福萬怡暢吃到飽

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
8月1日至8月31日，兩人至敘日享用平日午餐，身分證字號任兩碼有「5、2、8」即可享第二人餐費半價，每桌不限組數。。圖／六福旅遊集團提供
8月1日至8月31日，兩人至敘日享用平日午餐，身分證字號任兩碼有「5、2、8」即可享第二人餐費半價，每桌不限組數。。圖／六福旅遊集團提供

迎接父親節，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳於8月推出「我愛爸爸：身分證字號對對碰」，8月1日至8月31日，兩人至敘日享用平日午餐，身分證字號任兩碼有「5、2、8」即可享第二人餐費半價，每桌不限組數。

此外，可搭配夏季加碼海鮮自由，凡平日中午均贈送每位成人一份西班牙風味炭烤松葉蟹，若於假日用餐則加碼為松葉蟹、廣島生蠔、生食級北海道干貝無限暢吃，還有主廚「鮪魚現切秀」。

粵亮廣式料理則推出用餐加碼贈，8月1日至8月13日與爸爸一同到粵亮用餐，消費達2,000元即贈期間限定「柏克金夏日5曲」乙瓶，每桌可累贈，最多贈送8瓶。若在8月8日父親節當日用餐，消費滿6,000元則贈Elite Bakery 一禮烘焙父親節蛋糕「紳士．黑芝麻戚風」，原價1,080元。

若想與爸爸來趟城市輕旅行，鄰近中山百貨商圈與心中山線形公園的六福居公寓式酒店，即日起至8月31日推出「元氣百分爸父親節住房專案」，特價5,100元可入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，並享有入住期間一樓交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料與翌日早餐兩客，再送六福皇宮經典人氣禮盒「元氣八寶燉雞煲湯禮盒」。

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳：02-6615-6526、粵亮廣式料理：02-6615-6528；六福居：02-7701-0165。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

六福居城市景觀套房。圖／六福旅遊集團提供
六福居城市景觀套房。圖／六福旅遊集團提供
一禮烘焙父親節蛋糕「紳士．黑芝麻戚風」。圖／六福旅遊集團提供
一禮烘焙父親節蛋糕「紳士．黑芝麻戚風」。圖／六福旅遊集團提供

父親節 酒店 爸爸

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