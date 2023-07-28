郭雪芙現身精品活動撇緋聞男 自己買包不等人送最愛「小廢包」

遭到周刊爆料疑似和餐廳老闆熱戀中的女星郭雪芙現身精品活動，除了再次說明子虛烏有之外，還自招「我有收集小廢包的習慣」，所以真的要入手包包絕對是自己埋單。而對於感情，郭雪芙則透露有算塔羅牌，最快明年才會有，並斬釘截鐵地說「看起來今年是沒有的」。

感情事再度受到矚目，因此現身義大利精品Valextra記者會的的郭雪芙在採訪時略顯無奈，除了先在社群平台上發文「煩欸，我單身，別再幫我找男友了，我會自己找」否認緋聞之外，並於精品活動時再度提到算塔羅牌的時，要到明年1、2月才會有新戀情，謝謝大家的關心。不過聊到包包，郭雪芙就像許多女性一樣，眉開眼笑，一眼就相中芭比粉色款，直說「不覺得超可愛嗎？」特別鍾愛小廢包，並表示自己時常不想帶太多東西出門，因此這個尺寸剛好。還覺得Valextra的設計很實用，背帶還能變成手提，太方便。

Valextra招牌的Iside腰包透過縮小比例讓包身更加小巧玲瓏，深受郭雪芙青睞。圖／Valextra提供

Valextra以一天24小時、每週7天的概念，推出24/7系列，並延續了春夏的薄荷綠、蘋果綠和阿瑪菲黃等鮮豔配色，運用在經典的款式上。但本季Valextra也推出了全新的Milano袋包，同樣以米蘭街道名稱來命名，使用品牌經典的Millepunte小牛皮製成，最大特色就是袋身上有著能收攏輪廓的精緻扣具。提供兩個尺寸選擇，能夠輕鬆收納日常所需，呼應了24/7的概念。另外被暱稱為「小兔子」的Bucket水桶包，有著薄荷綠色、襯衫藍色和芍藥粉色等全新配色之外，還結合了剪羊毛材質，創造出可愛質感，讓女性一眼就愛上。

女星郭雪芙肩背NoLo包款亮眼登場。圖／Valextra提供

女星郭雪芙手持復古玫瑰粉色Iside腰包。圖／Valextra提供

女星郭雪芙手持秋冬系列全新包型 Milano手袋亮眼登場。圖／Valextra提供

Valextra推出全新的Milano袋包，同樣以米蘭街道名稱來命名，提供兩個尺寸選擇，能夠輕鬆收納日常所需。圖／Valextra提供