FERRAGAMO獻父親節暨2023早秋推薦 活力變身風格走跳

再過不到兩周就是一年一度的父親節。義大利精品品牌FERRAGAMO自品牌2023早秋系列中嚴選多款新品成為父親節禮品推薦，品項涵蓋托特包、皮革長夾、樂福鞋、太陽眼鏡，以及小巧隨身的多色掀蓋斜背包，要為父親「風格」變身，越活越年輕、時髦走跳。

由創意總監Maximilian Davis親手設計的2023早秋系列，其中「皮革鏤空包款系列」是從品牌檔案資料庫中一款源自1998年的原創設計得到靈感，並強勢再推秋冬新品。光滑皮革與荔枝皮革的拼接設計，以不同皮革紋理的疊加展現混搭活力。該系列除了全黑色手提托特包，另有弧線鏤空雙色皮革拉鍊卡夾、弧線鏤空雙色皮革長夾、弧線鏤空皮革手拿包等單品，訂價約自16,500元至85,900元不等，實用性鮮明，也展現屬於當代、簡約的義式流線美學。

而畢竟FERRAGAMO原是經典製鞋世家，2023早秋同樣延續了歷史悠久的精湛製鞋技法，打造出運動鞋、樂福鞋等多元單品。黑白雙色樂福鞋無繩帶、穿脫方便，而黑白的強烈對比更帶有1920、1930年代的紐約大都會風格。黑色絲絨飾帶皮鞋形似於德比鞋，但絲絨飾帶的形式則頗有幾分牛仔的不羈狂野，紅黑漸層的Gancini樂福鞋不僅擁有雅緻紳士的楦頭，紅黑漸層的色澤，展現義大利製鞋世家對色彩、染色上的巧藝。此外FERRAGAMO再針對時下流行的運動慢跑風潮、推出NIMA管狀造型鞋底運動鞋，為喜愛運動的老爸帶來舒適的路感回饋，湛藍色與青蘋果綠兩款新色格外搶眼，讓習慣一身沈穩色系的父親，在配件處展現輕快活躍。