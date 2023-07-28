12攤美食小吃齊聚！Uber Eats & 500碗市集周末華山見

周末到哪吃美食小吃，還能吹冷氣？由推廣台灣美食的Uber Eats，以及打造第一份在地觀點小吃新指南的500碗，攜手打造「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」台北場，7月29、30日在台北華山中4A登場，匯聚12攤人氣小吃美食店家，其中就有8攤是500碗得獎店家，一口氣可吃到總計滿10碗，而Uber Ones 會員更享有各店家專屬優惠，還能搶先免費使用拍貼機。

現場出攤的500碗得獎店家，都端出招牌必吃美食，「紅花麻辣鹽水雞－通化創始總店」推出「紅花星象週套餐」，吃出活力與好奇心，「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」首度出攤，現炸紅燒肉是許多美食家口中台北最好吃的紅燒肉，創立超過百年的「小春園滷味」也帶來多款滷味現場馬上吃，「指有雞飯」一口氣帶來打拋雞飯、綠咖哩雞飯、椒麻雞飯等。

另外，本次市集還有多家Uber Eats商家合作夥伴，如奧運羽球金牌王齊麟推薦也是本次500碗「Uber Eats優食獎」得主的「福德涼麵」，以及推出招牌菠蘿包、多樣化港式飲品的「好好味港式菠蘿包」。 同時，Uber Eats 人氣店家「大苑子」，現場將推出冰涼消暑的芭樂類、果汁等飲品，近期總是排隊的「得正」現場也有多款飲料，內湖人氣「波波海鮮市集」直接端出龍蝦三明治，以及文青風格的「SOYYOUNG 永春豆花」有冰涼的豆花可吃。讓逛市集大啖美食的小吃控們，隨時解暑一夏。

限量是殘酷的！當紅500碗得獎小吃得要提早來才能吃到，基隆「周家蔥油餅」每天限量只賣100個蔥油餅，「福德涼麵」也是一天只限賣100份，以及「Double V ☓ 拾穗Bakery」推出聯名焦糖牛奶冰淇淋小漢堡，同樣限量100個，真的是晚來就吃不到了。

在市集中，Uber One會員有專屬獨享優惠，只要出示會員APP，就能夠免費搶先使用當紅拍貼機，現場各攤位也針對Uber One會員推出專屬優惠。

兩天活動也安排音樂演出，29日12點邀請歌手Guitar Couple演唱，16點30分由DJ林貓王帶來美食風格音樂；30日12點有歌手鴨大演出，16點30分由Dr. Corti播放輕鬆的音樂。現場只要於市集內消費，並拍照打卡公開上傳個人FB或IG，標註 #UberEats #500碗 #UberOne專屬優惠 ，即可免費使用乙次拍貼機。

500碗得獎小吃的好滋味，線上也不缺席！市集沒嚐到的，Uber Eats App（應該）都點得到！7月29日至8月15日，Uber Eats 聯合平台上超夯台北500碗得獎及人氣美食祭出雙重好康；首波優惠，7月29日至8月1日使用Uber Eats App 點購，包括羅媽媽米粉湯、江家牛肉麵永和豆漿、馬友友印度廚房、龍門客棧餃子館等58家店家，外送單筆訂單消費滿新台幣299元即可享40元折扣優惠；時逢父親節，8月2日至8月15日祭出Uber One會員優惠再加碼，輸入優惠序號「富爸爸」，滿399元即享85折，最高可折100元的優惠（共1次）。500碗得獎小吃的好滋味，線上也不缺席！

Uber One會員專屬優惠（現場出示Uber One會員APP即可享有）

周家蔥油餅／消費滿100元折10元

正宗阿角紅燒肉 劉美麗／折價10元

福德涼麵／涼麵折5元

紅花麻辣鹽水雞-通化創始總店／送筍片或鳥蛋一份

小春園滷味／贈美味小品一份

Double V X 拾穗Bakery／折價10元

指有雞飯／折價10元

好好味港式菠蘿包／飲品搭菠蘿包折5元

波波海鮮市集／折價10元

SOYYOUNG 永春豆花／贈Q10好料

大苑子／消費兩杯或兩罐贈品牌保冷袋

得正／飲品折5元

500碗｜Uber Eats美食小吃市集 台北場

時間：2023年7月29、30日（周六日）11:00～18：00

地點：台北華山文創園區中4A紅酒作業場（台北市八德路一段1號）

・加入 Uber One 會員，一個月免費試用

・第一屆500碗得獎名單