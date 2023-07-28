大葉高島屋新餐廳再加2 「興蓬萊」、「糖朝」陸續報到

天母人聚餐又有新選擇，大葉高島屋強化餐飲戰力，陸續加入許多新餐廳，今夏再添2家人氣餐廳，米其林餐盤推薦台菜餐廳「興蓬萊」首間百貨店已於日前登場，香港茶餐廳「糖朝」預計父親節前夕亮相。

大葉高島屋2023年上半年陸續引進人氣餐飲品牌，像是開飯川食堂、果然匯多國蔬食百匯、饗泰多、上海鄉村天母別館、兩班家韓式熟成烤肉、牛角Buffet台北首店、溫野菜日本涮涮鍋、忠⻘商⾏，還有近期新開的台菜餐廳「興蓬萊」百貨首店，「糖朝」則預計父親節前開出，父親節聚餐，讓民眾可依口味喜好有更多選擇。

大葉高島屋表示，除了美食吸引來客外，DAISO⼤創、生活工場、POYA Beauty、玩具反斗城等主題大店進駐，加上母親節、年中慶及連假集客效應與樓面改裝帶來的新氣象，上半年成長將近30%，來客數成長約70%，光餐飲業績就較去年成長165%，已超過預期目標。且7月下旬剛結束的天母啤酒節活絡商圈人潮，還有接下來的父親節、七夕節慶帶動買氣，因此看好暑假檔期，可望較去年雙位數成長。

因應暑假旺季，大葉高島屋全館夏出清7折起，並推出「超級好運轉•您消費我買單」轉盤遊戲刺激消費，App會員當日單筆滿2,500元，就有機會獲得整單「還本」回饋禮券，天天開獎。大葉高島屋指出，活動7月7日開跑至今，已有3名消費者獲得頭獎「整單還本回饋」。

除頭獎的上限2萬元整單還本回饋外，其它七大獎項分別為600元電子抵用券、美食/靚亮樓層/生活等指定區域的200元電子抵用券、麥當勞冰淇淋兌換券、味全龍球賽門票或品牌禮，以及全館近300家品牌折價券，只要有試手氣，人人皆有獎。另外，App會員8月8日前於指定樓層區域滿額並集點，直接送200元樓面電子抵用券。