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按摩椅也有AI科技 OSIM玄彬款養身椅打造5感沉浸式按摩

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
OSIM uDream Pro 5感養身椅透過數據AI養身科技，為用戶進行壓力檢測。圖／OSIM提供
OSIM uDream Pro 5感養身椅透過數據AI養身科技，為用戶進行壓力檢測。圖／OSIM提供

現代人生活高壓，隨時都想要按摩放鬆一下，近年各大品牌按摩椅更陸續導入AI技術，自動偵測使用者身體狀況，提供最佳按摩建議，就像專業按摩師隨時在身邊。

OSIM近年最受歡迎的旗艦機種uDream Pro 5感養身椅全新升級，不只以V手按摩科技搭配4手Pro按摩深層紓壓，更全面導入獨家「數據AI養身科技」，搭配全新「One Touch養身秘境」功能，打造「日落海灘」、「星夜極光」及「悠然森林」3種專屬紓壓秘境，業界首創「引導式心像法」以語音引導，透過影像、情境照明，讓使用者腦海中描繪出景象，再搭配香氛、音樂與按摩手法，打造全方位紓壓新境。

每次開始按摩前，uDream Pro 5感養身椅都可以透過兩側扶手上生物傳感器，先為用戶偵測壓力指數、呼吸頻率，針對近年格外受到關注的心臟問題，這次也新增了心臟年齡的分析，根據檢測數值，更可提供個人化專屬的5感紓壓模式建議，長期使用還能透過App觀察健康狀況趨勢。

uDream Pro 5感養身椅今年除了推出太空黑新色，還新增「杯架」設計，同步推出新香氛「依蘭依蘭」香味。父親節特別推出30期0利率方案，月付6,888元，還可疊加百貨活動優惠。養身椅用戶可以免費更新App享受上述新功能，如果家中有其他舊的按摩椅，OSIM也提供不限品牌舊換新升級養身椅再享萬元折抵的優惠。

FUJI按摩椅也宣布全系列產品皆導入AI按摩科技，其中最新推出的「FUJI AI智能摩術椅FG-8161」更具有3大有感升級，包括AI智能感知晶片、32顆雲感按摩氣囊、3D足底滾輪深層按壓，提供4種氣壓程式和5段氣壓力道，同時根據感測結果調整按摩力度和節奏，用波浪式按壓手法於特定區域進行按摩，一鍵即可啟動智能感知偵測系統，搭配仿真手感組合技－拍、揉、捏、敲、推，在家就能享受宛如真人手感的勁道按摩。

宣布由金馬影后桂綸鎂擔任最新品牌代言人的tokuyo，同步推出新品「小美玩美椅TC-298」，創新「搖籃功能」，運用專利搖擺機構，達到呼吸節奏的韻律感，加上專屬30分鐘睡眠模式，大幅幫助消除整天的疲憊，讓身體自然放鬆。「高抬腿模式」更超越零重力，按摩同時享有45度仰角，睡前抬腿不僅能舒緩全身壓力，也有助於提升睡眠品質。

OSIM全新升級uDream Pro 5感養身椅，特邀韓流巨星玄彬擔任年度代言人。圖／OSIM提供
OSIM全新升級uDream Pro 5感養身椅，特邀韓流巨星玄彬擔任年度代言人。圖／OSIM提供
兩側扶手上生物傳感器可偵測用戶身體指數給予按摩模式建議，搭配揚聲器、香氛功能，帶來全面5感體驗。記者黃筱晴／攝影
兩側扶手上生物傳感器可偵測用戶身體指數給予按摩模式建議，搭配揚聲器、香氛功能，帶來全面5感體驗。記者黃筱晴／攝影
小美玩美椅TC-298新品上市限量預購價45,800元，再加贈藍牙血壓計TM-312及EYE舒服氣壓眼部按摩器TS-185K。圖／tokuyo提供
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OSIM於SOGO復興館9樓打造情境體驗區。圖／OSIM提供
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FUJI AI智能摩術椅導入AI按摩科技，能精準感知使用者疲勞位置，針對重點部位加強揉捏，量身打造專屬按摩程序。圖／FUJI提供
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全新「One Touch養身秘境」功能，打造3種專屬紓壓秘境，以語音、影像、情境照明引導進入沈浸式按摩體驗。圖／OSIM提供
全新「One Touch養身秘境」功能，打造3種專屬紓壓秘境，以語音、影像、情境照明引導進入沈浸式按摩體驗。圖／OSIM提供
FUJI AI智能摩術椅能夠偵測疲勞位置，為使用者量身定制客製化的按摩方案。圖／FUJI提供
FUJI AI智能摩術椅能夠偵測疲勞位置，為使用者量身定制客製化的按摩方案。圖／FUJI提供

按摩 品牌 AI

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