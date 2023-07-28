按摩椅也有AI科技 OSIM玄彬款養身椅打造5感沉浸式按摩

現代人生活高壓，隨時都想要按摩放鬆一下，近年各大品牌按摩椅更陸續導入AI技術，自動偵測使用者身體狀況，提供最佳按摩建議，就像專業按摩師隨時在身邊。

OSIM近年最受歡迎的旗艦機種uDream Pro 5感養身椅全新升級，不只以V手按摩科技搭配4手Pro按摩深層紓壓，更全面導入獨家「數據AI養身科技」，搭配全新「One Touch養身秘境」功能，打造「日落海灘」、「星夜極光」及「悠然森林」3種專屬紓壓秘境，業界首創「引導式心像法」以語音引導，透過影像、情境照明，讓使用者腦海中描繪出景象，再搭配香氛、音樂與按摩手法，打造全方位紓壓新境。

每次開始按摩前，uDream Pro 5感養身椅都可以透過兩側扶手上生物傳感器，先為用戶偵測壓力指數、呼吸頻率，針對近年格外受到關注的心臟問題，這次也新增了心臟年齡的分析，根據檢測數值，更可提供個人化專屬的5感紓壓模式建議，長期使用還能透過App觀察健康狀況趨勢。

uDream Pro 5感養身椅今年除了推出太空黑新色，還新增「杯架」設計，同步推出新香氛「依蘭依蘭」香味。父親節特別推出30期0利率方案，月付6,888元，還可疊加百貨活動優惠。養身椅用戶可以免費更新App享受上述新功能，如果家中有其他舊的按摩椅，OSIM也提供不限品牌舊換新升級養身椅再享萬元折抵的優惠。

FUJI按摩椅也宣布全系列產品皆導入AI按摩科技，其中最新推出的「FUJI AI智能摩術椅FG-8161」更具有3大有感升級，包括AI智能感知晶片、32顆雲感按摩氣囊、3D足底滾輪深層按壓，提供4種氣壓程式和5段氣壓力道，同時根據感測結果調整按摩力度和節奏，用波浪式按壓手法於特定區域進行按摩，一鍵即可啟動智能感知偵測系統，搭配仿真手感組合技－拍、揉、捏、敲、推，在家就能享受宛如真人手感的勁道按摩。