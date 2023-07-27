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用服裝本身一決勝負！拋棄明星名人的秋冬時尚型廣告
最新2023-24秋冬時尚大片，許多品牌捨棄代言明星名人，回歸透過模特兒和影像展現服裝特色，展現獨樹一幟的設計風格與理念。持續探索女性主義的Dior，本季運用1950年代經典線條，並以Catherine Dior、Édith Piaf和Juliette Gréco三位非凡女性為靈感，重現她們的獨立精神與大膽而自由的靈魂；形象大片透過攝影師Brigitte Niedermai重塑女性氣質，以紅寶石、祖母綠、寶藍色等鮮明色彩與不同層次的黑色形成強烈對比，彰顯創意總監Maria Grazia Chiuri每一件作品的獨特性。
凡賽斯（VERSACE）則是與知名攝影雙人組Mert & Marcus掌鏡，形象廣告雲集由超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）在內的多位超模，以鮮明的黑白照片彰顯Versace特色的線條與剪裁。2023年秋冬系列最具代表性的西裝剪裁，包括為秋冬時裝大秀揭開序幕的西裝外套俐落的肩線標、誌性的Medusa圖案化作深黑色西裝外套的銀色鈕扣及Medusa '95金屬裝飾等，充分體現品牌將高級訂製服工藝應用於成衣之中的巧思。
紀梵希（Givenchy）的形象大片則由新世代的女性攝影師Heji Shin掌鏡，從1950及1960年代時裝界的黃金時代取材，向品牌當時的特色設計致敬。 包括劉雯在內的模特兒穿上本季俐落剪裁、闊大比例的服裝，展現當代女性的自信、舒適和獨立自強。英國時尚攝影師Glen Luchford所則為Loro Piana拍攝的本季的最新形象，透過一系列充滿親密感的畫面，捕捉到生活中的真摯情感，猶如窺見某人書寫內心深處的私密日記。
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