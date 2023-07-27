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用服裝本身一決勝負！拋棄明星名人的秋冬時尚型廣告

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana 2023秋冬形象廣告強調親密生活感。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬形象廣告強調親密生活感。圖／Loro Piana提供

最新2023-24秋冬時尚大片，許多品牌捨棄代言明星名人，回歸透過模特兒和影像展現服裝特色，展現獨樹一幟的設計風格與理念。持續探索女性主義的Dior，本季運用1950年代經典線條，並以Catherine Dior、Édith Piaf和Juliette Gréco三位非凡女性為靈感，重現她們的獨立精神與大膽而自由的靈魂；形象大片透過攝影師Brigitte Niedermai重塑女性氣質，以紅寶石、祖母綠、寶藍色等鮮明色彩與不同層次的黑色形成強烈對比，彰顯創意總監Maria Grazia Chiuri每一件作品的獨特性。

凡賽斯（VERSACE）則是與知名攝影雙人組Mert & Marcus掌鏡，形象廣告雲集由超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）在內的多位超模，以鮮明的黑白照片彰顯Versace特色的線條與剪裁。2023年秋冬系列最具代表性的西裝剪裁，包括為秋冬時裝大秀揭開序幕的西裝外套俐落的肩線標、誌性的Medusa圖案化作深黑色西裝外套的銀色鈕扣及Medusa '95金屬裝飾等，充分體現品牌將高級訂製服工藝應用於成衣之中的巧思。

紀梵希（Givenchy）的形象大片則由新世代的女性攝影師Heji Shin掌鏡，從1950及1960年代時裝界的黃金時代取材，向品牌當時的特色設計致敬。 包括劉雯在內的模特兒穿上本季俐落剪裁、闊大比例的服裝，展現當代女性的自信、舒適和獨立自強。英國時尚攝影師Glen Luchford所則為Loro Piana拍攝的本季的最新形象，透過一系列充滿親密感的畫面，捕捉到生活中的真摯情感，猶如窺見某人書寫內心深處的私密日記。

Givenchy 2023秋冬形象廣告展現當代女性的自信與舒適。圖／Givenchy提供
Givenchy 2023秋冬形象廣告展現當代女性的自信與舒適。圖／Givenchy提供
Versace 2023秋冬形象廣告以鮮明黑白對比彰顯服裝的剪裁線條。圖／Versace提供
Versace 2023秋冬形象廣告以鮮明黑白對比彰顯服裝的剪裁線條。圖／Versace提供
DIOR 2023秋冬形象廣告以鮮明對比色彩重塑女性氣質。圖／DIOR提供
DIOR 2023秋冬形象廣告以鮮明對比色彩重塑女性氣質。圖／DIOR提供
DIOR 2023秋冬形象廣告以鮮明對比色彩重塑女性氣質。圖／DIOR提供
DIOR 2023秋冬形象廣告以鮮明對比色彩重塑女性氣質。圖／DIOR提供
Versace 2023秋冬形象廣告以鮮明黑白對比彰顯服裝的剪裁線條。圖／Versace提供
Versace 2023秋冬形象廣告以鮮明黑白對比彰顯服裝的剪裁線條。圖／Versace提供
Loro Piana 2023秋冬形象廣告強調親密生活感。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬形象廣告強調親密生活感。圖／Loro Piana提供
Givenchy 2023秋冬形象廣告展現當代女性的自信與舒適。圖／Givenchy提供
Givenchy 2023秋冬形象廣告展現當代女性的自信與舒適。圖／Givenchy提供

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