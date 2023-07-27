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全支付通路再拓展 OKmart首上線筆筆10%回饋 8大通路最高賺千點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
首家合作超商「OKmart」搶先上線，筆筆享全點10%回饋。圖／全支付提供
首家合作超商「OKmart」搶先上線，筆筆享全點10%回饋。圖／全支付提供

全支付上線即將屆滿一周年，除了拼會員數，也積極拓展使用通路類別，讓支付應用場景再進化。除了宣告即日起首家超商通路「OKmart」服務上線，8月更推出一系列活動，精打細算的消費者輕鬆賺進千元點數回饋。

整個8月通路類別包含超商、餐飲、咖啡、購物、百貨及3C活動齊發，一口氣推出8大通路活動，首先是歡慶「OKmart」服務上線，即日起至8月23日，單筆消費不限金額，筆筆享全點10%回饋；另外，8月1日至8月31日，ATT集團旗下「ATT 4Fun」、「ATT筷食尚」、「ATT Valley」及連鎖餐飲「瓦城泰統集團」旗下「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「YABI KITCHEN」，也同樣單筆消費不限金額，筆筆享全點10%回饋。

喜愛喝咖啡的民眾，還有連鎖咖啡品牌 「cama cafe'」單筆消費不限金額，筆筆享全點20%回饋；「摩曼頓」單筆消費滿2,500元，享全點6%回饋，新戶滿額再加碼全點100點；區域型場域「DCC碧潭廣場」、「DCC洄瀾廣場」、「DCC羅東廣場」，單筆消費不限金額，筆筆享全點15%回饋；迎接父親節，8月1日至9月10日，「DK呼吸空氣鞋」單筆消費不限金額，筆筆享全點6%回饋。最近想要換新手機的民眾，三星年度旗艦機即將上市，全支付也將攜手三星推出，單筆消費滿5,000元，享全點3%回饋，單筆最高可享全點1,000點。

前述高額加碼回饋還可疊加指定銀行信用卡付款，點數賺更多，8月1日至8月31日，於全支付APP綁定「玉山銀行」或「台新銀行」信用卡在指定通路付款，筆筆交易再享全點5%回饋，每人每月最高可得全點50點，每月限量全點30萬點；綁定台新@GoGo卡，回饋更高最高可享9.4%回饋。

全支付上線瓦城筆筆享全點10%回饋。圖／全支付提供
全支付上線瓦城筆筆享全點10%回饋。圖／全支付提供

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