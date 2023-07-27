韋禮安成CITIZEN台灣男表代言人 上手限量表款最愛兩地時區功能

獨挑大樑主持金曲獎的歌手韋禮安，沉穩表現獲得各界好評，也為他帶來意想不到的邀約。日本鐘表品牌CITIZEN就宣佈由韋禮安擔任今年度的男表代言人，藉由他來詮釋出讓人耳目一新的形象。

台灣CITIZEN的男表代言人，過去多為演員與運動員身份，所以任用韋禮安也是繼女表代言人田馥甄後，第二位歌手。CITIZEN表示，希望透過韋禮安清新有活力的形象，接觸到不同的族群，因此很期待未來的發展。而韋禮安在宣布記者會上，除了覺得很榮幸跟興奮之外，還表示當了代言人才意外知道「原來CITIZEN有那麼多專利，製作如此繁複」。透露出門一定都會配戴手表，才能感到安心的韋禮安，最喜歡的功能就是兩地時區，而且覺得上手的ATTESA系列「赤星款」光動能GPS衛星對時腕表，「很方便，都不用特別調整」，就能在國外工作時，清楚知道當下台灣時間。

CITIZEN台灣總經理渡邉将人（左）、代言人韋禮安（中）和品牌宣傳部長田中繁，一同見證新表款上市。記者吳致碩／攝影

面對即將到來的七夕情人節，是否會送太太禮物？韋禮安則是語帶保留的表示「如果現在說了就沒有驚喜」，還提到最珍貴的東西，不見得都要花錢購買。認為跟太太之間維繫感情的訣竅就是只要相處時，都會專心當傾聽者，「每天都過得像情人節」。而隨著CITIZEN宣布韋禮安擔任代言人，品牌也曝光了兩款全新腕表，其一就是在記者會上配戴的ATTESA系列「赤星款」光動能GPS衛星對時腕表，以天蠍座星象中，最亮的星體為靈感，因此表盤採用紅棕色搭配直條刻紋，同時加上粉紅金裝飾的時標與指針，藉以呼應其在銀河中閃耀的意象。

CITIZEN ATTESA系列「赤星款」光動能GPS衛星對時腕表，以天蠍座星象中，最亮的星體為靈感。圖／CITIZEN提供

而首次上手ATTESA系列「赤星款」光動能GPS衛星對時腕表的韋禮安，也覺得表盤配置很有質感之外，「本來以為會很重，結果戴了之後覺得超輕，原來是用超級鈦製成的」。除了赤星款腕表，另外還有光動能全球電波時計腕表，有著台灣消費者最喜歡的深邃藍計時表盤，加上BIP電鍍黑色表殼與表鍊，裝飾亮面與髮絲紋的打磨處理，呈現紳士風範，讓人第一眼就愛上。

CITIZEN光動能全球電波時計腕表，有著台灣消費者最喜歡的深邃藍計時表盤，加上BIP電鍍黑色表殼與表鍊。圖／CITIZEN提供

CITIZEN ATTESA系列「赤星款」光動能GPS衛星對時CC4056-62W腕表，電鍍黑色鈦金屬與粉紅金表殼，搭配鈦金屬表鍊，台灣限量250只，約86,800元。圖／CITIZEN提供