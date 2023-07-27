網路爆紅「黑唇膏」！居然有多種用法 男女睡前都能擦
黑色的唇膏，擦起來會是什麼樣子呢？近期網路出現一款爆紅的黑色唇膏，就是日本品牌植村秀推出的「無色限霧感潤唇膏」，因為其中添加日本山茶花油，以及日本備長炭，讓唇膏膏體呈現出霧黑潮酷感，而且用途還很多，不分男女都適合。
植村秀推出的無色限霧感潤唇膏，不管是單擦養護或打底疊擦，都能呈現出持久潤澤感，抹平粗糙唇紋，擦上口紅之前，可以先作為打底，更為顯色，內含有90%天然養護成分的「日本山茶花精油」，讓唇部全天候水潤，不再乾燥脫皮，還能讓唇妝更為完美。
其中添加的備長炭，來自日本和歌山天然橡木，雖然膏體是黑色，但不會影響漚續疊擦顏色，整體舒適輕薄。
另外也適合在睡前塗抹保養，起床後感受雙唇澎潤好看，妝前打地，或是後續疊擦在唇彩上，更能顯色持久，且都以全黑設計，展現出時尚氣場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言