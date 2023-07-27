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網路爆紅「黑唇膏」！居然有多種用法　男女睡前都能擦

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
植村秀無色限霧感潤唇膏／1,150元。圖／植村秀提供
植村秀無色限霧感潤唇膏／1,150元。圖／植村秀提供

黑色的唇膏，擦起來會是什麼樣子呢？近期網路出現一款爆紅的黑色唇膏，就是日本品牌植村秀推出的「無色限霧感潤唇膏」，因為其中添加日本山茶花油，以及日本備長炭，讓唇膏膏體呈現出霧黑潮酷感，而且用途還很多，不分男女都適合。

植村秀推出的無色限霧感潤唇膏，不管是單擦養護或打底疊擦，都能呈現出持久潤澤感，抹平粗糙唇紋，擦上口紅之前，可以先作為打底，更為顯色，內含有90%天然養護成分的「日本山茶花精油」，讓唇部全天候水潤，不再乾燥脫皮，還能讓唇妝更為完美。

其中添加的備長炭，來自日本和歌山天然橡木，雖然膏體是黑色，但不會影響漚續疊擦顏色，整體舒適輕薄。

另外也適合在睡前塗抹保養，起床後感受雙唇澎潤好看，妝前打地，或是後續疊擦在唇彩上，更能顯色持久，且都以全黑設計，展現出時尚氣場。

植村秀無色限霧感潤唇膏／1,150元。圖／植村秀提供
植村秀無色限霧感潤唇膏／1,150元。圖／植村秀提供
植村秀無色限霧感潤唇膏／1,150元。圖／植村秀提供
植村秀無色限霧感潤唇膏／1,150元。圖／植村秀提供

日本 植村秀 唇彩

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