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7-ELEVEN推「台日旅遊生活服務平台」！OPEN POINT生態圈打通雙向消費累兌點

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN促進台日旅遊經濟，化身離家最近的生活旅遊服務平台，即日起開通日本旅客使用Ponta App綁定OPEN POINT會員帳戶。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN促進台日旅遊經濟，化身離家最近的生活旅遊服務平台，即日起開通日本旅客使用Ponta App綁定OPEN POINT會員帳戶。圖／7-ELEVEN提供

把握暑假最後一個月的旅遊旺季，7-ELEVEN線上線下整合「OPEN POINT生態圈」、「ibon售票網」雙平台，領先同業推出台日旅遊生活服務平台，即日起開通日本旅客使用Ponta App綁定OPEN POINT會員帳戶，來台旅遊獨享指定通路消費累／兌點服務；「ibon售票網」首創「旅遊好玩護照」服務，即日起攜手Okinawa FunPASS App推出「沖繩FunPass好玩護照」，可24小時於ibon官網隨時訂、透過Okinawa FunPASS App即可輕鬆線上取票入場玩，快閃沖繩玩一波超方便。

根據觀光局2023年1~5月來台觀光旅客資料顯示，日本為最愛旅台遊客Top 2、造訪人次突破26萬。瞄準日本旅客來台商機，7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈攜手三菱商事旗下公司「Loyalty Marketing, Inc.」經營的Ponta點數生態圈，即日起開通日本旅客來台使用Ponta App綁定OPEN POINT會員條碼，到超過8,000個據點消費即可享有累點、兌點服務，包含7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨、夢時代、星巴克、Mister Donut、Cold Stone、Semeur聖娜、21風味館、BEING Sport、BEING fit、BEING Spa、聖德科斯、Smile速邁樂加油中心等，其中康是美、統一時代百貨、夢時代、星巴克等4大人氣通路更推出日本旅客限定的限量滿額立折、指定商品95折等好康優惠。

7-ELEVEN自今年5月底領先同業首創「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」，開通OPEN POINT會員透過OPEN POINT App綁定日本Ponta會員帳戶，已吸引超過5萬名會員綁定成功，更觀察到會員最愛旅日城市Top 3分別是東京都、大阪府、北海道。為提供暑假準備到日本觀光的OPEN POINT會員更多驚喜好康，即日起至2023年8月20日完成OPEN POINT App綁定日本Ponta會員帳戶，即有機會參加1,000點OPEN POINT點數抽獎活動。

此外，每到夏天，沖繩就成為許多旅日愛好者的首選，為滿足現代人快閃旅遊需求，即日起至2024年6月1日「ibon售票網」攜手Okinawa FunPASS App推出「沖繩FunPass好玩護照」，精選沖繩熱門景點自由選，還享搭配指定租車85折、美妝消費專屬優惠與來店禮，24小時皆可透過ibon售票網預訂、透過Okinawa FunPASS App取得電子票，即可輕鬆入場玩，詳細活動辦法請上官網查詢。

即日起開通日本旅客來台使用Ponta App綁定OPEN POINT會員條碼，到21風味館消費即可享有累點、兌點服務。圖／7-ELEVEN提供
即日起開通日本旅客來台使用Ponta App綁定OPEN POINT會員條碼，到21風味館消費即可享有累點、兌點服務。圖／7-ELEVEN提供
即日起開通日本旅客來台使用Ponta App綁定OPEN POINT會員條碼，到BEING spa消費即可享有累點、兌點服務。圖／7-ELEVEN提供
即日起開通日本旅客來台使用Ponta App綁定OPEN POINT會員條碼，到BEING spa消費即可享有累點、兌點服務。圖／7-ELEVEN提供
即日起開通日本旅客來台使用Ponta App綁定OPEN POINT會員條碼，到統一時代百貨店消費即可享有累點、兌點服務。圖／7-ELEVEN提供
即日起開通日本旅客來台使用Ponta App綁定OPEN POINT會員條碼，到統一時代百貨店消費即可享有累點、兌點服務。圖／7-ELEVEN提供
即日起開通日本旅客來台使用Ponta App綁定OPEN POINT會員條碼，到Cold Stone消費即可享有累點、兌點服務。圖／7-ELEVEN提供
即日起開通日本旅客來台使用Ponta App綁定OPEN POINT會員條碼，到Cold Stone消費即可享有累點、兌點服務。圖／7-ELEVEN提供
即日起開通日本旅客來台使用Ponta App綁定OPEN POINT會員條碼，到高雄夢時代消費即可享有累點、兌點服務。圖／7-ELEVEN提供
即日起開通日本旅客來台使用Ponta App綁定OPEN POINT會員條碼，到高雄夢時代消費即可享有累點、兌點服務。圖／7-ELEVEN提供
ibon「旅遊好玩護照」滿足快閃旅遊需求，24小時官網訂、App取票更便利。圖／7-ELEVEN提供
ibon「旅遊好玩護照」滿足快閃旅遊需求，24小時官網訂、App取票更便利。圖／7-ELEVEN提供
即日起開通日本旅客來台使用Ponta App綁定OPEN POINT會員條碼，到康是美即可享有累點、兌點服務。圖／7-ELEVEN提供
即日起開通日本旅客來台使用Ponta App綁定OPEN POINT會員條碼，到康是美即可享有累點、兌點服務。圖／7-ELEVEN提供

日本 統一時代百貨 沖繩

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