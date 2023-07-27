洛杉磯機票得主出爐！宏碁Acer Day購機送LINE POINTS再週週抽大獎
配合解封後民眾向外探索世界的心情，今年宏碁Acer Day暑期活動以「Ace the World玩GO世界」為主題，進行全台促銷及巡迴推廣，只要購買Acer指定筆電、桌機或螢幕商品，上網登錄最高送LINE POINTS 5,000點，每週還有機會抽中星宇航空國際航線來回機票（熊本/沖繩/宿霧/曼谷/洛杉磯），以及Acer精美商品，包括Predator黯夜遊俠電競椅、Predator Connect W6d WIFI 6電競路由器、Acer平板電腦、電動滑板車及智慧音箱Acer Halo Swing等。首週大獎得獎者已經出爐，想購機拼手氣出國玩，別錯過年度最佳入手時機。
2023 Acer Day首推3大新品，包括背蓋設計超閃耀的亞太特仕Acer Swift Go璀璨金鑽石版，以及集強大效能和便攜性於輕薄機身的Swift Edge；今年更壯大電競產品線，包括旗艦電競筆電Predator Triton 17 X輕薄頂規款、裸視3D電競筆電Predator Helios 3D 15 SpatialLabs，以及Predator Helios Neo 16推出第13代Intel Core i9處理器規格，滿足各類玩家需求；另外更首度推出獨立顯卡Predator BiFrost Intel Arc A750 8G OC及首次攜手AMD合作的Predator BiFrost Radeon RX7600 8G、RX7600 8G OC等，Predator電競路由器也將於8月初正式開賣。
Acer Day一日店長全台巡迴活動本週末將巡迴至台中NOVA宏碁專售店，由宅男女神可凡擔任一日店長，民眾除了可於現場體驗Swift及Predator新機，現場還享有多樣活動好康，包括前10名粉絲排隊享有店長好禮及與店長合影活動、宏碁環保筆電Aspire Vero競標活動1元競標活動；現場體驗並完成IG濾鏡打卡就可索取Acer Day胸針；前20名現場購機更加碼可與店長互動玩遊戲與合影、獲得合影照1張、店長加持刮刮樂1張及Predator高級後背包1只。Acer VIP會員憑活動邀函現場還可兌換精美Swift吸管杯；另外，只要在全台12間宏碁旗艦專售店綁定LINE好友一對一服務，再享有A級購機加碼抽抽樂。
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