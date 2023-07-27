凌宗湧打造味蕾的花束！火山口下的花茶店 CNSalon開幕

CNFlower西恩於台北市中山北路三段的全新據點「CNSalon火山口下的花茶店」正式開幕，這裡不只有花草茶與甜品，也是連結生活美學與大自然樣貌的據點，提供庭園選品、家具傢飾、課程與展覽，讓生活不斷創造有趣且美好的火花。

這間素樸優雅充滿綠意的新開店，起源於CNFlower西恩位於陽明山竹子湖火山口下的西恩花園、新鮮採摘的一杯花草茶，CN在現代生活中融入花草自然及戶外風格元素，創造出嶄新而自由的「喝茶體驗」。店內並非傳統的茶席，也不局限於特定的風格，而是「可移動式」的行動體驗，輕鬆自在交流的場域，如同在自家充滿生活感和綠意的陽台。

CNSalon花草茶有多種系列茶款，在凌宗湧眼中，這些茶葉的氣味，就像花束一樣，有著獨立的個性也可以相互的搭配。其中，CN團隊與榮獲三次特等獎的日月潭莊記茶業一同打造「紅茶X花草茶」的系列茶款，CNSalon選用兩款莊記紅茶：具有淡雅森林香氣的「紫芽山茶」，以及帶著烤甘蔗與花的香氣、溫潤甘甜的「春芽紅玉」，茶飲融入新鮮香草植物，品嘗時除了味覺口感，更創造如花園中「聞香」的嗅覺及觸覺體驗，同時隨四季不定期推出限定版茶品及搭配甜點。

店內也有CN從世界各地選品及花器，包含PRIZMIC & BRILL游牧風家具、PKS奧地利精品園藝工具、HAWS英國園藝用品、Mifuko芬蘭編織籃、Il Bisonte義大利皮件、SERAX比利時花器等，亦可以於CNSalon現場購買。

要注意的是，CNSalon採全面預約制，提供包場服務，以及茶品及甜點組合套餐。

CNSalon

地址：台北市中山區中山北路三段53號

營業時間：周二～周日、12:00～20:00