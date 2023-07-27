快訊

杜蘇芮還沒走！「卡努」最快明升颱 日本氣象廳曝「最新路徑」：恐近北台灣

日本羽賽／連兩周拍下相同對手 戴資穎8強就位

甜戀陳漢典！女星離婚1年PO親密照「給我滿滿安全感」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凌宗湧打造味蕾的花束！火山口下的花茶店 CNSalon開幕

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「CNSalon火山口下的花茶店」新開幕。圖／CNSalon提供
「CNSalon火山口下的花茶店」新開幕。圖／CNSalon提供

CNFlower西恩於台北市中山北路三段的全新據點「CNSalon火山口下的花茶店」正式開幕，這裡不只有花草茶與甜品，也是連結生活美學與大自然樣貌的據點，提供庭園選品、家具傢飾、課程與展覽，讓生活不斷創造有趣且美好的火花。

這間素樸優雅充滿綠意的新開店，起源於CNFlower西恩位於陽明山竹子湖火山口下的西恩花園、新鮮採摘的一杯花草茶，CN在現代生活中融入花草自然及戶外風格元素，創造出嶄新而自由的「喝茶體驗」。店內並非傳統的茶席，也不局限於特定的風格，而是「可移動式」的行動體驗，輕鬆自在交流的場域，如同在自家充滿生活感和綠意的陽台。

CNSalon花草茶有多種系列茶款，在凌宗湧眼中，這些茶葉的氣味，就像花束一樣，有著獨立的個性也可以相互的搭配。其中，CN團隊與榮獲三次特等獎的日月潭莊記茶業一同打造「紅茶X花草茶」的系列茶款，CNSalon選用兩款莊記紅茶：具有淡雅森林香氣的「紫芽山茶」，以及帶著烤甘蔗與花的香氣、溫潤甘甜的「春芽紅玉」，茶飲融入新鮮香草植物，品嘗時除了味覺口感，更創造如花園中「聞香」的嗅覺及觸覺體驗，同時隨四季不定期推出限定版茶品及搭配甜點

店內也有CN從世界各地選品及花器，包含PRIZMIC & BRILL游牧風家具、PKS奧地利精品園藝工具、HAWS英國園藝用品、Mifuko芬蘭編織籃、Il Bisonte義大利皮件、SERAX比利時花器等，亦可以於CNSalon現場購買。

要注意的是，CNSalon採全面預約制，提供包場服務，以及茶品及甜點組合套餐。

CNSalon

地址：台北市中山區中山北路三段53號

營業時間：周二～周日、12:00～20:00

訂位系統：https://reserve.oddle.me/cnsalon

店內也提供各式甜點，像在森林中發現的一抹香甜。圖／CNSalon提供
店內也提供各式甜點，像在森林中發現的一抹香甜。圖／CNSalon提供
店內提供多樣生活選品。圖／CNSalon提供
店內提供多樣生活選品。圖／CNSalon提供
喝著花草茶，也是一場美好的五感體驗。圖／CNSalon提供
喝著花草茶，也是一場美好的五感體驗。圖／CNSalon提供
店內提供多樣生活選品。圖／CNSalon提供
店內提供多樣生活選品。圖／CNSalon提供
喝著花草茶，也是一場美好的五感體驗。圖／CNSalon提供
喝著花草茶，也是一場美好的五感體驗。圖／CNSalon提供

甜點 園藝 北市

延伸閱讀

「辰壽司‧割烹‧會席」夏季新菜亮相！會席X天婦羅期間限定雙重饗宴

高雄口袋美食第3波名單今出爐 108家街頭小吃滿足饕客味蕾

台中迎暑假商機 珍奶節、日本美食搶攻遊客味蕾

工藤靜香抵台瘋拍7分鐘 木村拓哉前後腳現身「松山機場」！

相關新聞

滿滿香菜、青蔥配漢堡！「青春漢堡」還有限定飲品上桌

台中知名早午餐「田樂」的姊妹品牌「青春漢堡（Aoharu Burger）」，今夏以「日式喫茶店」的風格出發，推出季節限定...

全家便利商店周末應援！限時3天「Fami!ce霜淇淋、特大杯拿鐵、私品茶鮮露醇奶茶」買1送1

颱風天的風雨是否打亂了上班或出遊的步調？全家便商店本周末推出多項限時優惠，讓大家用吃喝一掃壞心情。

台新銀慶83玫瑰節！推最高回饋13.8%、再抽東京來回機票

台新銀行自推出首張以女性為訴求的台新銀行玫瑰信用卡，並打造專屬節慶「83玫瑰節」，至今已邁向10周年，民眾在8月1日至3...

又悶又熱讓30歲男人老成大叔！簡單2步驟有輕熟男魅力

天氣又悶又熱，許多男性如果不重視基礎保養，小心才30歲，馬上就被叫大叔！在夏天時，男性的皮脂分泌較女性旺盛，如果不清潔保...

瑞穗鮮乳土司首摘 ITI 國際風味絕佳三星獎

來自臺灣的「瑞穗鮮乳土司」首度參賽食品界權威的國際風味評鑑(ITI)，成功勇奪ITI國際風味絕佳3星大獎，驚豔國際舞台。...

洛杉磯機票得主出爐！宏碁Acer Day購機送LINE POINTS再週週抽大獎

配合解封後民眾向外探索世界的心情，今年宏碁Acer Day暑期活動以「Ace the World玩GO世界」為主題，進行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦