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潮流韓星搶先上手！七夕限定個性款 不撒糖也甜

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE全球品牌大使LISA拎黑色AVA TRIOMPHE包。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使LISA拎黑色AVA TRIOMPHE包。圖／CELINE提供

七夕情人節將至，今年不妨過一個不撒糖的個性情人節。CELINE為七夕情人節推出的限定包款以最受歡迎的白色TRIOMPHE CANVAS老花帆布印花演繹90 年代肩下包的復古設計，推出限定款AVA TRIOMPHE白色老花帆布包，純白底色的帆布透過數位印刷技術結合赭色經典凱旋門徽幟圖紋，展現出立體浮雕陰影效果，清新色調的印花帆布也洋溢著法式風情，完美體現CELINE的工藝與年輕時尚魅力。

FENDI則是推出涵蓋男女裝和包款配件的完整2023七夕限定系列，採用純凈浪漫的天空色系，傳遞著繾綣愛意。女裝襯衫、t恤、針織衫等裝飾塗鴉風格的彩色FF logo印花，包款也換上活潑又精美的手繪效果FF logo刺繡，充分展現FENDI標誌性的精湛工藝和玩趣的設計風格。男士系列則以藍色、淡紫色、粉色、橙色和黃色的漸變效果和深邃大氣的海軍藍為主色，讓同樣身穿FENDI的時尚情侶都能自在展現獨特的品味個性。

同樣融入街頭塗鴉的風格，KENZO 2023七夕限定系列採用本季全新設計的KENZO HEARTS圖案，將KENZO與PARIS字母藝術化處理並填滿在不同大小的愛心形狀中，向藝術總監Nigo長期熱愛的街頭文化和英國搖擺的60年代致敬。中性設計的夏威夷襯衫、夾克、開襟衫、T恤、運動衫和連帽衫等，胸前或背部飾有KENZO HEARTS的心形印花，設計充滿希望、樂觀和享樂主義，並針對亞洲地區推出綻放粉嫩愛意的限定粉色。

鄭秀妍Jessica演繹全新CELINE七夕情人限定包款 AVA TRIOMPHE。圖／CELINE提供
鄭秀妍Jessica演繹全新CELINE七夕情人限定包款 AVA TRIOMPHE。圖／CELINE提供
FENDI全新2023七夕限定系列彩色FF圖案刺繡Baguette包。圖／FENDI提供
FENDI全新2023七夕限定系列彩色FF圖案刺繡Baguette包。圖／FENDI提供
KENZO HEARTS系列寬版T恤亞洲限定粉色，9,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO HEARTS系列寬版T恤亞洲限定粉色，9,800元。圖／惇聚國際提供
FENDI全新2023七夕限定系列Baguette Soft Trunk包採用彩色漸變底色。圖／FENDI提供
FENDI全新2023七夕限定系列Baguette Soft Trunk包採用彩色漸變底色。圖／FENDI提供
鄭秀妍Jessica演繹全新CELINE七夕情人限定包款 AVA TRIOMPHE，CELINE全球品牌大使LISA拎黑色AVA TRIOMPHE包。圖／CELINE提供
鄭秀妍Jessica演繹全新CELINE七夕情人限定包款 AVA TRIOMPHE，CELINE全球品牌大使LISA拎黑色AVA TRIOMPHE包。圖／CELINE提供
KENZO HEARTS系列星夜藍軍旅外套，46,800元。圖／惇聚國際提供
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CELINE全球品牌大使LISA拎黑色AVA TRIOMPHE包。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使LISA拎黑色AVA TRIOMPHE包。圖／CELINE提供
FENDI全新2023七夕限定系列彩色FF圖案刺繡帆布漁夫帽。圖／FENDI提供
FENDI全新2023七夕限定系列彩色FF圖案刺繡帆布漁夫帽。圖／FENDI提供
CELINE BY HEDI SLIMANE七夕情人限定AVA TRIOMPHE標誌印花小牛皮包 ，79,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE七夕情人限定AVA TRIOMPHE標誌印花小牛皮包 ，79,000元。圖／CELINE提供
FENDI全新2023七夕限定系列FENDI Match低筒鞋。圖／FENDI提供
FENDI全新2023七夕限定系列FENDI Match低筒鞋。圖／FENDI提供
FENDI推出全新2023七夕限定系列，以純凈浪漫的天空色系，傳遞著繾綣愛意。圖／FENDI提供
FENDI推出全新2023七夕限定系列，以純凈浪漫的天空色系，傳遞著繾綣愛意。圖／FENDI提供
鄭秀妍Jessica演繹全新CELINE七夕情人限定包款 AVA TRIOMPHE。圖／CELINE提供
鄭秀妍Jessica演繹全新CELINE七夕情人限定包款 AVA TRIOMPHE。圖／CELINE提供
FENDI全新2023七夕限定系列彩色FF圖案刺繡Mon Tresor水桶包。圖／FENDI提供
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七夕 情人節

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