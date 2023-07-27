潮流韓星搶先上手！七夕限定個性款 不撒糖也甜

七夕情人節將至，今年不妨過一個不撒糖的個性情人節。CELINE為七夕情人節推出的限定包款以最受歡迎的白色TRIOMPHE CANVAS老花帆布印花演繹90 年代肩下包的復古設計，推出限定款AVA TRIOMPHE白色老花帆布包，純白底色的帆布透過數位印刷技術結合赭色經典凱旋門徽幟圖紋，展現出立體浮雕陰影效果，清新色調的印花帆布也洋溢著法式風情，完美體現CELINE的工藝與年輕時尚魅力。

FENDI則是推出涵蓋男女裝和包款配件的完整2023七夕限定系列，採用純凈浪漫的天空色系，傳遞著繾綣愛意。女裝襯衫、t恤、針織衫等裝飾塗鴉風格的彩色FF logo印花，包款也換上活潑又精美的手繪效果FF logo刺繡，充分展現FENDI標誌性的精湛工藝和玩趣的設計風格。男士系列則以藍色、淡紫色、粉色、橙色和黃色的漸變效果和深邃大氣的海軍藍為主色，讓同樣身穿FENDI的時尚情侶都能自在展現獨特的品味個性。