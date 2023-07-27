聽新聞
test
0:00 / 0:00
潮流韓星搶先上手！七夕限定個性款 不撒糖也甜
七夕情人節將至，今年不妨過一個不撒糖的個性情人節。CELINE為七夕情人節推出的限定包款以最受歡迎的白色TRIOMPHE CANVAS老花帆布印花演繹90 年代肩下包的復古設計，推出限定款AVA TRIOMPHE白色老花帆布包，純白底色的帆布透過數位印刷技術結合赭色經典凱旋門徽幟圖紋，展現出立體浮雕陰影效果，清新色調的印花帆布也洋溢著法式風情，完美體現CELINE的工藝與年輕時尚魅力。
FENDI則是推出涵蓋男女裝和包款配件的完整2023七夕限定系列，採用純凈浪漫的天空色系，傳遞著繾綣愛意。女裝襯衫、t恤、針織衫等裝飾塗鴉風格的彩色FF logo印花，包款也換上活潑又精美的手繪效果FF logo刺繡，充分展現FENDI標誌性的精湛工藝和玩趣的設計風格。男士系列則以藍色、淡紫色、粉色、橙色和黃色的漸變效果和深邃大氣的海軍藍為主色，讓同樣身穿FENDI的時尚情侶都能自在展現獨特的品味個性。
同樣融入街頭塗鴉的風格，KENZO 2023七夕限定系列採用本季全新設計的KENZO HEARTS圖案，將KENZO與PARIS字母藝術化處理並填滿在不同大小的愛心形狀中，向藝術總監Nigo長期熱愛的街頭文化和英國搖擺的60年代致敬。中性設計的夏威夷襯衫、夾克、開襟衫、T恤、運動衫和連帽衫等，胸前或背部飾有KENZO HEARTS的心形印花，設計充滿希望、樂觀和享樂主義，並針對亞洲地區推出綻放粉嫩愛意的限定粉色。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言