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懶人包／三星新品登場！摺疊機真的更密合了 4大產品一次看 S Pen有玄機

三星發表全新平板Tab S9系列！首度搭載「IP68防塵防水」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
三星發表全新Samsung Galaxy Watch6系列、Samsung Galaxy Tab S9系列。圖／三星提供
三星發表全新Samsung Galaxy Watch6系列、Samsung Galaxy Tab S9系列。圖／三星提供

除了新一代摺疊旗艦機之外，三星同步發表Samsung Galaxy Watch6、Galaxy Watch6 Classic兩款智慧手表，以及Samsung Galaxy Tab S9系列平板，持續串聯強大的生態圈應用。

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為滿足新世代斜槓多元需求，Samsung Galaxy Tab S9系列平板為Tab S系列首度搭載IP68防塵防水功能的機種，採用Armor鋁合金材質，並具備智慧調節螢幕功能，可根據環境光線自動調整亮度，室內、室外皆清晰可視。S Pen升級支援IP68防塵防水、雙方向充電，輕鬆一吸即可充電，筆身按鈕感壓回饋再優化，書寫、繪圖操控更精準；三星還將推出一款創作者版S Pen，傾斜角度、筆尖按壓都可為創作者提供更靈活的運用。

Samsung Galaxy Tab S9系列支援多功能操控（Multi Control），平板與手機串聯至同一個三星帳號後，透過平板鍵盤皮套的觸控板即能在裝置間往返，流暢進行複製貼上或拖曳文字、影像與檔案，打字回覆手機訊息更便捷。三星並與知名筆記軟體GoodNotes獨家合作，今年首度開放於三星應用商店下載，讓創意無縫接軌，

Samsung Galaxy Tab S9系列包括14.6吋的Tab S9 Ultra、12.4吋的Tab S9+、11吋的Tab S9，皆升級搭載Dynamic AMOLED 2X螢幕，共有灰、白兩色，預計8月11日起陸續於全球特定市場販售，台灣上市計畫未定。

Samsung Galaxy Tab S9系列與知名筆記軟體GoodNotes獨家合作。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S9系列與知名筆記軟體GoodNotes獨家合作。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S9系列可完美融入三星生態圈，支援多功能操控。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S9系列可完美融入三星生態圈，支援多功能操控。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S9系列的S Pen升級支援IP68防塵防水、雙方向充電。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy Tab S9系列的S Pen升級支援IP68防塵防水、雙方向充電。記者吳致碩／攝影
三星發表全新平板Samsung Galaxy Tab S9系列。記者吳致碩／攝影
三星發表全新平板Samsung Galaxy Tab S9系列。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy Tab S9系列首度支援IP68防塵防水。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S9系列首度支援IP68防塵防水。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S9系列的S Pen筆身按鈕感壓回饋再優化，書寫、繪圖操控更精準。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy Tab S9系列的S Pen筆身按鈕感壓回饋再優化，書寫、繪圖操控更精準。記者吳致碩／攝影

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