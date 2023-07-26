三星發表全新平板Tab S9系列！首度搭載「IP68防塵防水」

除了新一代摺疊旗艦機之外，三星同步發表Samsung Galaxy Watch6、Galaxy Watch6 Classic兩款智慧手表，以及Samsung Galaxy Tab S9系列平板，持續串聯強大的生態圈應用。

為滿足新世代斜槓多元需求，Samsung Galaxy Tab S9系列平板為Tab S系列首度搭載IP68防塵防水功能的機種，採用Armor鋁合金材質，並具備智慧調節螢幕功能，可根據環境光線自動調整亮度，室內、室外皆清晰可視。S Pen升級支援IP68防塵防水、雙方向充電，輕鬆一吸即可充電，筆身按鈕感壓回饋再優化，書寫、繪圖操控更精準；三星還將推出一款創作者版S Pen，傾斜角度、筆尖按壓都可為創作者提供更靈活的運用。

Samsung Galaxy Tab S9系列支援多功能操控（Multi Control），平板與手機串聯至同一個三星帳號後，透過平板鍵盤皮套的觸控板即能在裝置間往返，流暢進行複製貼上或拖曳文字、影像與檔案，打字回覆手機訊息更便捷。三星並與知名筆記軟體GoodNotes獨家合作，今年首度開放於三星應用商店下載，讓創意無縫接軌，