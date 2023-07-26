來自古老的蜂蜜繃帶手法！嬌蘭修護黑、白霜找回亮顏感

蜜蜂，是法國保養品牌嬌蘭的重要元素，而蜂蜜也成為保養品中的重要來源。嬌蘭依照古老的「蜂蜜繃帶」手法，代表著配方中的活性成分能夠滲透肌底，彷彿肌膚上有著繃帶的包覆感，推出全新皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜與黑霜，為肌膚找回亮顏感。

嬌蘭持續投入資源，在研究蜂蜜的活性成分，研究中發現，蜂蜜可以滲透肌膚，並且穩定、保濕與賦活，並再次運用動態黑蜂修護科技，打造出修護白、黑霜，蜂蜜採用包括烏埃尚島黑蜂蜂蜜、獨家的蜂王乳，以及三種純淨島嶼上的蜂蜜，混合配方增加肌膚防禦力，並加入微分子玻尿酸、撫紋促彈六胜肽等新成分。