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來自古老的蜂蜜繃帶手法！嬌蘭修護黑、白霜找回亮顏感
蜜蜂，是法國保養品牌嬌蘭的重要元素，而蜂蜜也成為保養品中的重要來源。嬌蘭依照古老的「蜂蜜繃帶」手法，代表著配方中的活性成分能夠滲透肌底，彷彿肌膚上有著繃帶的包覆感，推出全新皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜與黑霜，為肌膚找回亮顏感。
嬌蘭持續投入資源，在研究蜂蜜的活性成分，研究中發現，蜂蜜可以滲透肌膚，並且穩定、保濕與賦活，並再次運用動態黑蜂修護科技，打造出修護白、黑霜，蜂蜜採用包括烏埃尚島黑蜂蜂蜜、獨家的蜂王乳，以及三種純淨島嶼上的蜂蜜，混合配方增加肌膚防禦力，並加入微分子玻尿酸、撫紋促彈六胜肽等新成分。
嬌蘭全新皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜，適合當成日霜使用，可以讓活性成分滲透肌底，並且如繃帶般密封在肌膚核心，質地輕盈，讓肌膚能快速吸收；皇家蜂王乳蜂蜜修護黑霜更加入伊卡里亞蜂蜜，適合夜間使用，讓肌膚找回青春光彩，持續修護，質地相對豐盈滋潤，使用上提升肌膚的舒適感。
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