大金空調父親節多重感恩回饋 月底前買變頻空調再抽TOYOTA休旅車

和泰興業慶祝總代理日本大金DAIKIN空調30周年，舉辦「大金30感謝有您」多重感恩回饋活動，7月底前購買大金家用空調，就有機會抽中連續2年國內最暢銷車款TOYOTA COROLLA CROSS 1.8L汽油安心車款（市價80.5萬），8月底前還有清淨機、除濕機優惠，和泰興業董事長蘇一仲表示：「在顧客面對市場景氣比較辛苦的時候，和泰大金特別舉辦現買現扣優惠與暢銷休旅車連環抽的活動，希望能讓顧客省錢、省電買到好空調，並共同促進經濟活絡。」

即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調一對一到一對四全系列機型，可享每組現金回饋最高5,000元，VRV mini系列每組現金回饋最高7,000元，還可以申請政府節能補助每組3,000元，貨物稅退稅每組2,000元，等於最高可省12,000元。即日起至8月31日前，購買大金空氣清淨機全系列、大金強力乾衣除濕機，可現折1,000元，大金除濕機另可享有政府貨物稅退稅每台1,200元。

台灣的夏季潮濕悶熱，室內濕度越高，越感悶熱，也容易滋生細菌，再加上夏季電價開跑，想要享受舒適乾爽的空間，又不想傷荷包，快換上節能省電的空調、除濕機準沒錯。日本大金針對台灣海島型悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，在空調運轉的過程中可以同時控制溫度與濕度，當相對濕度低一些的時候可以很明顯的讓體感更舒適，所以溫度設定可以調高一點，不但可以達到同樣舒適的效果而且更省電，包括橫綱V系列、橫綱S系列、大關U系列皆可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度調節1～2度，節能12%，舒適又省電。

其中，大金空調首推一對一家用空調旗艦機種「橫綱V系列」，CSPF一級能效好省電，同時搭載日本最先進閃流放電技術，除了經日本實驗證明對新冠病毒Alpha株、Beta株、Gamma株等變異株，達到99.9%以上，Omicron株達到99.97%、Delta變異株達到99.8%以上的抑制活性效果，更可有效分解空氣中有害物質、細菌、病毒。開機防疫關機防霉，閃流放電功能可與冷氣、暖氣或送風、除濕模式同時運行；搭配防霉運轉，在關機後自動送風吹乾熱交換器，讓室內機內部自動乾燥以抑制發霉、降低室內機異味發生。健康空氣濾網結合了除臭濾網和集塵濾網，可吸收清除PM2.5懸浮微粒、家庭異味，過敏性物質，細菌和病毒減少99.9%，清淨又健康。更運用航太科技創新研發全新康達效應導流板，廣域舒適氣流分布均勻不直吹人體，讓室溫平穩舒適。室內機內建手機APP轉接器，還可直接透過網路遙控、語音控制功能，輕鬆升級智慧家庭。

另外，大金全系列空氣清淨機除了皆採用先進閃流放電技術，更都具有強大吸力，兩側及前側下方吸入口，三方吸附灰塵至過濾網快速有效率，並可釋放主動離子破壞空氣中病毒表面的蛋白質、去除傳染力，而靜電HEPA濾網更可有效補集灰塵和汙染物，可過濾99%的PM0.1～2.5，不易阻塞；TAFU長效濾網，亦可過濾99.97%的PM0.3，高度防潑水、防油，防止髒汙堵塞，全面守護家人健康。