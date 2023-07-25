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Sony WF-1000XM5真無線降噪耳機27日在台上市 體積更小、降噪功能更具彈性

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Sony WF-1000XM5透過骨傳導技術和全新AI DNN深度神經網路實現最優異的通話品質。記者黃筱晴／攝影
Sony WF-1000XM5透過骨傳導技術和全新AI DNN深度神經網路實現最優異的通話品質。記者黃筱晴／攝影

時隔2年，Sony宣布再推出全新旗艦真無線降噪耳機WF-1000XM5，外型設計、降噪性能、音質表現和藍牙技術4大重點皆升級，機身、耳機都更小巧輕量化，減少約25%的體積以及20%的重量，內部卻升級全新雙處理器以及尺寸更大的驅動單體，並透過全新AI技術大幅強化通話品質，為使用者帶來更極致的主動降噪性能、通話品質和音效表現。Sony WF-1000XM5真無線降噪耳機7月27日就迅速在台上市，提供黑、銀2色選擇，對比300元美金定價，台灣的建議售價8,990元有點佛心，8月27日前購買更可享註冊即送KKBOX HIFI無損音質60天體驗序號卡的早鳥禮優惠。

Sony WF-1000XM5內建全新研發整合處理器V2和高音質降噪處理器QN2e，並在雙邊耳機各配備了雙後饋及前饋麥克風共3組麥克風，能高效消弭低頻噪音且更精準的捕捉環境聲音，再加上使用了全新聚氨酯泡棉材質的耳塞，隨附4種尺寸大小，並可在使用前透過專屬App快速測試配戴起來是否密合，提供前所未有的降噪效能。使用者也能透過App手動調整保留環境音的程度，保持與外界的連結，或是自訂手勢操作快捷功能。

WF-1000XM5更搭載獨家全新驅動單體X，並採用LDAC藍牙傳輸技術可支援Hi-Res Wireless無線高解析音樂品質，搭配DSEE Extreme數位音質還原技術，能透過準確的智慧演算還原串流音源被壓縮的細節。WF-1000XM5亦支援360 Reality Audio空間音訊技術，傳遞沉浸的立體環繞音效，後續軟體更新後還將提供頭部追蹤功能，搭配Android 13裝置，再觀看影音時可判斷頭部轉動角度調整音源方位。

WF-1000XM5搭配充電盒可支援24小時長時間聆聽，可無線充電，3分鐘快速充電即可提供長達60分鐘的播放時間，再加上IPX4防水等級，讓使用者在各種環境都能安心享受音樂不間斷。

另外，Sony近期還推出全新概念的HT-AX7隨身劇院組合，輕巧便攜的主體設計搭配一對可分離的後環繞喇叭，透過搭載360度空間模擬音效技術，只要根據聆聽位置擺放主機，再將一對可分離的無線後環繞喇叭放置於周圍兩側，就能打造具臨場感的音效，輕鬆升級手機、平板或電腦等移動裝置的視聽娛樂體驗。3個喇叭在關閉音場效果時將同步播放音效，可分別擺放於不同空間，使用情境更多元。

Sony WF-1000XM5真無線降噪旗艦級耳機搭載全新雙處理器打造業界最強降噪。記者黃筱晴／攝影
Sony WF-1000XM5真無線降噪旗艦級耳機搭載全新雙處理器打造業界最強降噪。記者黃筱晴／攝影
專屬應用程式提供全新個人化EQ等化器功能，可透過更直覺的介面輔助音頻偏好設定，輕鬆享受客製化的悅耳曲風。圖／Sony提供
專屬應用程式提供全新個人化EQ等化器功能，可透過更直覺的介面輔助音頻偏好設定，輕鬆享受客製化的悅耳曲風。圖／Sony提供
對比WF-1000XM4（左），WF-1000XM5（右）機身、耳機都更小巧輕量化，減少約25%的體積以及20%的重量。記者黃筱晴／攝影
對比WF-1000XM4（左），WF-1000XM5（右）機身、耳機都更小巧輕量化，減少約25%的體積以及20%的重量。記者黃筱晴／攝影
Sony HT-AX7隨身劇院組合透過搭載360度空間模擬音效技術，只要根據聆聽位置擺放主機，再將一對可分離的無線後環繞喇叭放置於周圍兩側，就能打造具臨場感的音效。圖／Sony提供
Sony HT-AX7隨身劇院組合透過搭載360度空間模擬音效技術，只要根據聆聽位置擺放主機，再將一對可分離的無線後環繞喇叭放置於周圍兩側，就能打造具臨場感的音效。圖／Sony提供
Sony HT-AX7隨身劇院組合將於8月10日在台正式上市，建議售價15,900元。圖／Sony提供
Sony HT-AX7隨身劇院組合將於8月10日在台正式上市，建議售價15,900元。圖／Sony提供
Sony WF-1000XM5真無線降噪耳機7月27日在台上市，提供黑、銀2色選擇，建議售價8,990元，早鳥再送KKBOX HIFI無損音質60天體驗序號卡。記者黃筱晴／攝影
Sony WF-1000XM5真無線降噪耳機7月27日在台上市，提供黑、銀2色選擇，建議售價8,990元，早鳥再送KKBOX HIFI無損音質60天體驗序號卡。記者黃筱晴／攝影

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