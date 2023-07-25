Sony WF-1000XM5真無線降噪耳機27日在台上市 體積更小、降噪功能更具彈性

時隔2年，Sony宣布再推出全新旗艦真無線降噪耳機WF-1000XM5，外型設計、降噪性能、音質表現和藍牙技術4大重點皆升級，機身、耳機都更小巧輕量化，減少約25%的體積以及20%的重量，內部卻升級全新雙處理器以及尺寸更大的驅動單體，並透過全新AI技術大幅強化通話品質，為使用者帶來更極致的主動降噪性能、通話品質和音效表現。Sony WF-1000XM5真無線降噪耳機7月27日就迅速在台上市，提供黑、銀2色選擇，對比300元美金定價，台灣的建議售價8,990元有點佛心，8月27日前購買更可享註冊即送KKBOX HIFI無損音質60天體驗序號卡的早鳥禮優惠。

Sony WF-1000XM5內建全新研發整合處理器V2和高音質降噪處理器QN2e，並在雙邊耳機各配備了雙後饋及前饋麥克風共3組麥克風，能高效消弭低頻噪音且更精準的捕捉環境聲音，再加上使用了全新聚氨酯泡棉材質的耳塞，隨附4種尺寸大小，並可在使用前透過專屬App快速測試配戴起來是否密合，提供前所未有的降噪效能。使用者也能透過App手動調整保留環境音的程度，保持與外界的連結，或是自訂手勢操作快捷功能。

WF-1000XM5更搭載獨家全新驅動單體X，並採用LDAC藍牙傳輸技術可支援Hi-Res Wireless無線高解析音樂品質，搭配DSEE Extreme數位音質還原技術，能透過準確的智慧演算還原串流音源被壓縮的細節。WF-1000XM5亦支援360 Reality Audio空間音訊技術，傳遞沉浸的立體環繞音效，後續軟體更新後還將提供頭部追蹤功能，搭配Android 13裝置，再觀看影音時可判斷頭部轉動角度調整音源方位。

WF-1000XM5搭配充電盒可支援24小時長時間聆聽，可無線充電，3分鐘快速充電即可提供長達60分鐘的播放時間，再加上IPX4防水等級，讓使用者在各種環境都能安心享受音樂不間斷。