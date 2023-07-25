快訊

性騷疑雲民事改刑事告大牙誹謗 黑人恐將自己推上火線

日圓連升後重貶要再換嗎？3原因、1關鍵 看懂日圓奇特走勢

黃子佼2萬字聲明後 孟耿如隔35天為「這件事」重啟發文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞都麗緻「餐飲滿萬贈萬」！ 加購88元早進、延退房

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
父親情人月整個8月住好住滿，加購88元享提早進房、延遲退房。圖／亞都麗緻提供
父親情人月整個8月住好住滿，加購88元享提早進房、延遲退房。圖／亞都麗緻提供

台北亞都麗緻推出8月獨享父親情人月的「情人老爸住好住滿」專案，住滿整個8月88,888元，平均每日2,962元(最終退房日為8/31)。此外，另有任選88元、888元加購價，以及餐飲消費滿萬贈萬等優惠。

餐飲活動主要在三間中法餐廳，巴賽麗廳La Brasserie點購主餐升等套餐，價值1,800元，午晚餐時段每人加價528元贈送啤酒無限暢飲。天香樓雙人成行套餐升等，最高價值2,400元、天香茶宴Tea Pairing 買一贈一。巴黎廳1930x高山英紀則推出雙人點購La Saveur 6,800元頂級雙主餐套餐，贈送當季鮮魚料理。全餐廳當日滿萬贈送「宿饗萬元券」，可享住宿、餐飲等總價值一萬元的消費抵用。 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

此外，另有任選88元、888元加購價優惠，官網專案皆可享88元加購提早於14:00進房、延遲至12:00退房，還有全亞洲唯一iPad智能客房設備、療癒小物功能租用；每房加購888元可任選早餐兩客、每房每晚升等乙級、指定款6吋蛋糕乙顆，每項皆享加購享用乙次。 線上訂房：https://reurl.cc/OvnNk3

巴賽麗廳加價528元啤酒無限暢飲。圖／亞都麗緻提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
巴賽麗廳加價528元啤酒無限暢飲。圖／亞都麗緻提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
巴黎廳1930x高山英紀點購套餐招待當季鮮魚料理，滿萬再贈萬。圖／亞都麗緻提供
巴黎廳1930x高山英紀點購套餐招待當季鮮魚料理，滿萬再贈萬。圖／亞都麗緻提供

套餐 餐廳 未成年

延伸閱讀

「林靖恩去世」登微博熱搜　真相曝光讓人傻眼

特色門市+1！ 星巴克桃園「春日門市」開幕活動5好禮 加購「琥珀女神杯碗」享特大杯買一送一

飯店備品該不該拿？友說她太省 房務員曝一理由：放心全拿走

李坤城兒揭自小家裡就沒錢　老爸家用一毛沒給「弟打工睡眠不足車禍亡」

相關新聞

資金危機！「牛角燒肉」全台一次停業7間

一次收7間！？知名連鎖燒肉「牛角」宣布，因牛角加盟店「捷利國際餐飲股份有限公司」 發生資金周轉問題，包括高雄漢巨店、屏東...

土用丑日吃鰻魚！大江戶町鰻屋外帶鰻魚飯現省468　

根據日本自江戶時期流傳至今的傳統，每年的「土用丑之日」正是大啖鰻魚、補充元氣的日子。今年夏季的土用丑之日將於7月30日到...

亞都麗緻「餐飲滿萬贈萬」！ 加購88元早進、延退房

台北亞都麗緻推出8月獨享父親情人月的「情人老爸住好住滿」專案，住滿整個8月88,888元，平均每日2,962元(最終退房...

椰香撞咖啡！7-ELEVEN首度推出CITY PRIMA「冰精品生椰厚拿鐵」　限時嘗鮮價衝一波

看好消費者健康意識提升，植物奶市場持續成長，7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」風味飲再進化，繼20...

跑者必看！Nike科技新跑鞋就是厲害 降低碳足跡還提升回饋腳感

環境永續材料的使用對整個運動服裝產業有著重要的影響，品牌需要生產更具環保責任感的產品。於是Nike在提升Infinity系列跑鞋性能的同時減輕對環境的影響，打造出全新的Infinity RN 4鞋款，能量回饋較前一代增加了13%，絕對是跑者必入手！

cama café 夏季水果飲品跨界攜手 et seq. 指彩

為炎炎夏日注入一股亮麗色彩，新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café推出四款充滿夏季風情與果香風味的水果系飲品，包含全新精...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦