亞都麗緻「餐飲滿萬贈萬」！ 加購88元早進、延退房

台北亞都麗緻推出8月獨享父親情人月的「情人老爸住好住滿」專案，住滿整個8月88,888元，平均每日2,962元(最終退房日為8/31)。此外，另有任選88元、888元加購價，以及餐飲消費滿萬贈萬等優惠。

餐飲活動主要在三間中法餐廳，巴賽麗廳La Brasserie點購主餐升等套餐，價值1,800元，午晚餐時段每人加價528元贈送啤酒無限暢飲。天香樓雙人成行套餐升等，最高價值2,400元、天香茶宴Tea Pairing 買一贈一。巴黎廳1930x高山英紀則推出雙人點購La Saveur 6,800元頂級雙主餐套餐，贈送當季鮮魚料理。全餐廳當日滿萬贈送「宿饗萬元券」，可享住宿、餐飲等總價值一萬元的消費抵用。 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

此外，另有任選88元、888元加購價優惠，官網專案皆可享88元加購提早於14:00進房、延遲至12:00退房，還有全亞洲唯一iPad智能客房設備、療癒小物功能租用；每房加購888元可任選早餐兩客、每房每晚升等乙級、指定款6吋蛋糕乙顆，每項皆享加購享用乙次。 線上訂房：https://reurl.cc/OvnNk3。